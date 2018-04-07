HSK'da büyük atama

Hakimler ve Savc\u0131lar Kurulu (HSK) kararnamesi Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131.,. ,Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanan Hakimler ve Savc\u0131lar Kurulu (HSK) kararnamesiyle adli yarg\u0131da bin 178, idari yarg\u0131da 58 olmak \u00fczere toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savc\u0131s\u0131 aday\u0131n\u0131n atamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.,Hakimler ve Savc\u0131lar Kurulu\u2019na (HSK) ili\u015fkin atama kararnamesi Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mland\u0131. HSK Kanununun 13. maddesi gere\u011fince ad \u00e7ekme usul\u00fcyle ger\u00e7ekle\u015ftirilen kararname ile adli yarg\u0131da bin 178 hakim ve cumhuriyet savc\u0131s\u0131 aday\u0131n\u0131n, idari yarg\u0131da ise 58 hakim aday\u0131n\u0131n atamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.