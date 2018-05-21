HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti

Zekeriya Yap\u0131c\u0131o\u011flu, H\u00dcDA PAR Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan istifa etti\u011fini duyurdu. H\u00dcDA PAR'\u0131n 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7imlerde Cumhur \u0130ttifak\u0131'na destek olaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.,24 Haziran genel se\u00e7imlerinde AK Parti ile MHP'nin kurdu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131'na destek olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan H\u00dcDA PAR Genel Ba\u015fkan\u0131 Zekeriya Yap\u0131c\u0131o\u011flu, yapt\u0131\u011f\u0131 bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda partisinin Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan istifa etti\u011fini duyurdu. (\u0130LKHA) ,24 Haziran'a g\u00fcnler kala fla\u015f bir al\u0131nd\u0131.,Karar\u0131 a\u00e7\u0131klayan H\u00dcDA PAR Genel Ba\u015fkan\u0131...,Zekeriya Yap\u0131c\u0131o\u011flu, istifa etti\u011fini duyurdu. ,.