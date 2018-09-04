Hükûmet düğmeye bastı! O fiyatlara sınırlama geliyor

Al\u0131nan karara g\u00f6re, turistik b\u00f6lgelerde sat\u0131lan \u00fcr\u00fcnler standart fiyatland\u0131rma \u00fczerinden turistlere sunulacak. ,Her \u00fcr\u00fcn\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in bir \u00fcst s\u0131n\u0131r belirlenerek i\u015fletmeler aras\u0131 fiyat dengesi sa\u011flanacak. \u0130\u015fletmelerin giri\u015flerinde ve m\u00f6n\u00fclerinde fiyatlar\u0131n yaz\u0131lmas\u0131 zorunlulu\u011fu getirilecek.,\u00d6zellikle turistik b\u00f6lgelerde ya\u015fanan fahi\u015f fiyat uygulamalar\u0131na son vermek i\u00e7in h\u00fck\u00fbmet d\u00fc\u011fmeye bast\u0131.,K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 ataca\u011f\u0131 ad\u0131mlarla turizm f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131na ge\u00e7it vermeyecek. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l getirilecek 'standart fiyatland\u0131rma sistemi' sayesinde f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131n yiyecek ve i\u00e7ecek fiyatlar\u0131n\u0131 olduk\u00e7a y\u00fcksek fiyatlardan satmalar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilecek. ,K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Ersoy'un, "F\u0131rsat\u00e7\u0131lara ge\u00e7it vermeyece\u011fiz" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran bakanl\u0131k, standart fiyatland\u0131rmalarla yiyecek ve i\u00e7ecek fiyatlar\u0131n\u0131 makul seviyelere \u00e7ekecek. ,Bu kapsamda yiyecek ve i\u00e7ecek fiyatlar\u0131nda bir \u00fcst s\u0131n\u0131r da belirlenerek i\u015fletmelerin dengesiz fiyatland\u0131rmalar y\u00fcz\u00fcnden ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sorunlar ortadan kald\u0131r\u0131lacak. Uygulamayla i\u015fletmeler aras\u0131ndaki y\u00fcksek sezondaki fiyat dengesi de korunmu\u015f olacak.,Turistlerin tatil b\u00f6lgelerindeki ula\u015f\u0131m sorunlar\u0131n\u0131 dikkate alan bakanl\u0131k, taksicilerin turistlerle daha kolay ileti\u015fim kurmalar\u0131 ve hizmet sa\u011flamalar\u0131 i\u00e7in taksi \u015fof\u00f6rlerine yabanc\u0131 dil e\u011fitimi verilmesinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak. ,Taksi \u015fof\u00f6rlerine mutlaka taksimetrelerinin a\u00e7\u0131k olmas\u0131n\u0131 ve taksi \u00fccretlerinde usuls\u00fczl\u00fck yap\u0131lmas\u0131n\u0131n asla kabul edilmeyece\u011fini hat\u0131rlatan bakanl\u0131k, belediyeler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla da \u015fof\u00f6rlerin \u0130ngilizce, Frans\u0131zca, Rus\u00e7a, Arap\u00e7a ve Almanca gibi yabanc\u0131 dilleri \u00f6\u011frenebilmelerini te\u015fvik edecek.,Turistik i\u015fletmelerin yiyecek ve i\u00e7ecek fiyatlar\u0131n\u0131 m\u00f6n\u00fcleri \u00fczerinde yazmalar\u0131 zorunlu hale getirilecek. ,M\u00f6n\u00fclerin yan\u0131 s\u0131ra i\u015fletmelerin giri\u015flerinde de sat\u0131lan \u00fcr\u00fcnlerin fiyatlar\u0131 yaz\u0131lacak. \u0130\u015fletme giri\u015flerinde ve m\u00f6n\u00fclerdeki fiyatlar aras\u0131nda fark olmayacak.,Turizmde kaliteyi y\u00fckseltmeyi ama\u00e7layan K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131, turizm merkezlerinde turistlerin ula\u015f\u0131m hizmetlerini en iyi \u015fekilde almalar\u0131 i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131. (Sabah)