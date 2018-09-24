Hükümet gençler için düğmeye bastı! İş garantili kurs...

H\u00fck\u00fcmet, milli yaz\u0131l\u0131m, i\u015fletim sistemleri ve a\u00e7\u0131k kaynak kodlu yaz\u0131l\u0131mlar\u0131n g\u00fc\u00e7lendirilmesi i\u00e7in bir dizi stratejik karar\u0131 ya\u015fama ge\u00e7iriyor.,\u0130\u015f garantili bili\u015fim kurslar\u0131 yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131larak binlerce gence i\u015f kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131lacak. ,\u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Orhan Ko\u00e7, bili\u015fim ve a\u00e7\u0131k kaynak kod yaz\u0131l\u0131m\u0131 alan\u0131ndaki kurslara destek sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "\u0130\u015eKUR'la yap\u0131lan bu program\u0131n yayg\u0131nla\u015fmas\u0131, istihdam garantili kurslara d\u00f6n\u00fc\u015fmesi noktas\u0131nda bir gayret i\u00e7erisindeyiz" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,.,H\u00fck\u00fcmet gen\u00e7ler i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131!