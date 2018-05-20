Hükûmet indirim için düğmeye bastı! Milyonları sevindiren haber

H\u00fck\u00fbmet piyasalar\u0131 canland\u0131racak yeni \u00f6nlem paketini a\u00e7\u0131klad\u0131. Kredi Garanti Fonu (KGF) arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla i\u015fletmelere 35 milyar liral\u0131k faizsiz kredi deste\u011fi kullan\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,Konuttan sonra i\u015fyerinde KDV y\u00fczde 18`den 8`e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. Hurda araca \u00d6TV indirimi geldi. \u00c7at\u0131s\u0131na koydu\u011fu g\u00fcne\u015f panelleriyle enerji \u00fcreten ve bu enerjiyi satanlardan vergi al\u0131nmayacak. \u0130\u015fte yeni ad\u0131mlar...\r\n,Arac\u0131n\u0131 hurdaya \u00e7\u0131karanlar\u0131n yeni otomobil al\u0131mlar\u0131nda \u00d6TV indiriminden yararlanmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren d\u00fczenleme de y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi. 16 ve daha b\u00fcy\u00fck ya\u015ftaki arac\u0131n\u0131 hurdaya \u00e7\u0131karan ya da ihra\u00e7 edenlere, ayn\u0131 cins yeni bir ara\u00e7 al\u0131m\u0131nda sa\u011flanacak \u00d6TV indirimi, vergisiz fiyat\u0131 46 bin liray\u0131 a\u015fmayanlar i\u00e7in 10 bin lira, 46 bin ila 80 bin aras\u0131ndakiler i\u00e7in 8 bin lira, 80 bin liray\u0131 a\u015fanlar i\u00e7in de 3 bin lira olacak. Otomobil ve arazi ta\u015f\u0131tlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda kalan ve yeni al\u0131nacak kamyon, kamyonet, otob\u00fcs, minib\u00fcs ve panelvan cinsi ara\u00e7larda ise fiyat ayr\u0131m\u0131 yap\u0131lmaks\u0131z\u0131n 10 bin lira \u00d6TV indirimi yap\u0131lacak.\r\n,Elinde 16 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck otomobil, arazi ta\u015f\u0131t\u0131, panelvan, kamyon, kamyonet, otob\u00fcs ve minib\u00fcs\u00fc olanlar te\u015fvikten yararlanmak i\u00e7in ara\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6ncelikle Makina ve Kimya End\u00fcstrisi Kurumu Hurda M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri`ne, b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyelerine, il \u00f6zel idarelerine veya \u00f6zel sekt\u00f6r taraf\u0131ndan i\u015fletilen \u00d6mr\u00fcn\u00fc Tamamlam\u0131\u015f Ara\u00e7 Toplama Merkezleri`ne teslim edecek. Daha sonra buralardan ald\u0131klar\u0131 belgeleri, trafik tescil kurulu\u015flar\u0131na verip, kay\u0131t ve tescil sildirecek. Arac\u0131n\u0131n kay\u0131t ve tescilinin silindi\u011fine dair belgeyi alanlar bunu yeni ara\u00e7 al\u0131m\u0131 i\u00e7in gitti\u011fi otomotiv bayisine vererek te\u015fvikten yararlanacak.\r\n,Otomotiv Distrib\u00fct\u00f6rleri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Ali Bilalo\u011flu, 16 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 6 milyon otomobil ve ticari vas\u0131ta bulundu\u011funu, \u00fclkedeki ara\u00e7 park\u0131n\u0131n 3`te birinin bu kapsamda oldu\u011funu ifade etti. Bilalo\u011flu, bu d\u00fczenlemenin i\u00e7 t\u00fcketim dinamiklerini hayata ge\u00e7irece\u011fini s\u00f6yledi. Otomotiv Yetkili Sat\u0131c\u0131lar\u0131 Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Murat \u015eahsuvaro\u011flu da "Bunun y\u0131l sonuna kadar sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131za 50 bin adet art\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz. 2019`da ise bu miktar artar" dedi.\r\n,Konutun ard\u0131ndan i\u015fyeri sat\u0131\u015flar\u0131nda da KDV indirimi yap\u0131ld\u0131. Oran, 31 Ekim`e kadar y\u00fczde 18`den 8`e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. Karar, i\u015fyerlerini (bina ve ba\u011f\u0131ms\u0131z b\u00f6l\u00fcm \u015feklinde olanlar) kapsayacak. Kararla, esnaf muafiyetinden faydalananlara ihtiya\u00e7 fazlas\u0131 elektrik bedeli olarak yap\u0131lan \u00f6demeler \u00fczerinden uygulanacak gelir vergisi tevkifat\u0131 oran\u0131 s\u0131f\u0131rland\u0131.\r\n,\u0130ndirimle KDV dahil 300 bin lira olan bir i\u015fyerinin fiyat\u0131 278 bin TL`ye d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olacak. Vatanda\u015f\u0131n cebinde 22 bin TL kalacak. KONUTDER Ba\u015fkan\u0131 Altan Elmas, "Ticari birim stokunda erime bekliyoruz. Ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kampanyayla birle\u015fince t\u00fcketiciye y\u00fczde 30`luk indirimli hale gelecek. Bu da piyasay\u0131 hareketlendirecek" diye konu\u015ftu. \u0130NDER Ba\u015fkan\u0131 Nazmi Durbakay\u0131m ise "Devlet taraf\u0131ndan sa\u011flanan te\u015fvik paketinin en \u00f6nemli eksik par\u00e7as\u0131 da tamamland\u0131" dedi.\r\n,Kredi Garanti Fonu (KGF), 35 milyar liral\u0131k \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kefalet paketini de devreye ald\u0131. Kredilerin geri d\u00f6n\u00fc\u015flerinden olu\u015fturulan yeni pakette sekt\u00f6rel ayr\u0131m yok ama kefalet oranlar\u0131 y\u00fckseldi. \u00d6nceki protokolde KOB\u0130`lere sa\u011flanan kefalet oran\u0131 y\u00fczde 80 iken bu oran 85`e \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. KOB\u0130 d\u0131\u015f\u0131 i\u015fletmelere verilen kefalet deste\u011finin oran\u0131 da y\u00fczde 75`ten 80`e y\u00fckseltildi. \u0130hracat\u00e7\u0131lara verilen y\u00fczde 100 kefalet oran\u0131 deste\u011fi devam ederken, 35 milyar liral\u0131k hacmin 5 milyar liral\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fc de ihracat ve d\u00f6viz kazand\u0131r\u0131c\u0131 faaliyeti olan i\u015fletmelerin kullan\u0131m\u0131na ayr\u0131ld\u0131. Kalan 30 milyar liral\u0131k limit ise i\u015fletme finansman\u0131nda kullan\u0131lmak \u00fczere tan\u0131mland\u0131. \u0130\u015fletmeler bu kredileri 1 y\u0131l\u0131 geri \u00f6demesiz toplam 5 y\u0131l vadeli olarak daha uygun faiz oranlar\u0131 ile kullanabilecek. Ge\u00e7en y\u0131l 25