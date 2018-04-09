Hükümet müjdeyi verdi! Vatandaş para ödemeyecek

H\u00fck\u00fcmetten m\u00fcjde! Vatanda\u015f para \u00f6demeyecek. ,.,Devlet hastanelerinin acil servislerindeki yo\u011funlu\u011fu azaltmak i\u00e7in bir dizi tedbir geli\u015ftiren Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, aile hekimliklerine ba\u015fvurular\u0131n artmas\u0131 i\u00e7in \u201cmuayene\u201d te\u015fviki getiriyor.,Devlet hastanelerinin acillerine ba\u015fvurmay\u0131p \u00f6nce aile hekimliklerinin acil servisine ba\u015fvuran vatanda\u015flar, bir sonraki g\u00fcn \u00f6zel hastanelerdeki poliklinik muayenelerine katk\u0131 pay\u0131 \u00f6demeyecek. Pilot uygulama Malatya, Bart\u0131n, Edirne ve \u0130stanbul\u2019da bu y\u0131l ba\u015flat\u0131lacak.,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, sa\u011fl\u0131k hizmetlerinde radikal bir ad\u0131m daha at\u0131yor. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 devlet hastanelerinin acil servislerindeki yo\u011funlu\u011fu azaltmak i\u00e7in bir dizi tedbiri uygulamaya sokmu\u015ftu.\r\n\r\nBu kapsamda aile hekimlikleri de 2019\u2019dan itibaren b\u00fcnyelerinde olu\u015fturulacak mini acil servislerinde gece 23.00\u2019e kadar acil hasta muayenesi yapacak. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, sa\u011fl\u0131k hizmetlerinde 1. basamak olarak derecelendirdi\u011fi aile hekimliklerine ba\u015fvurular\u0131n artmas\u0131 i\u00e7in yeni bir te\u015fviki hizmete sokacak.,E\u011fer acil hastalar\u0131, ikinci basamak olarak derecelendirilen devlet hastanelerinin acil servislerine ba\u015fvurmay\u0131p \u00f6nce aile hekimliklerindeki acil servislere ba\u015fvururlarsa, bir sonraki g\u00fcn \u00f6zel hastanelerdeki poliklinik muayenelerine katk\u0131 pay\u0131 \u00f6demeyecek. Yani \u00f6zel hastanelerin muayeneden ald\u0131klar\u0131 y\u00fczlerce TL\u2019lik katk\u0131 pay\u0131 d\u00f6nemi tarihe kar\u0131\u015facak. Vatanda\u015f, kabar\u0131k faturalarla y\u00fcz y\u00fcze kalmazken devlet hastanelerinin i\u015f y\u00fck\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli k\u0131sm\u0131 da \u00f6zel hastanelere kaym\u0131\u015f olacak. Uygulama devlet hastanelerinin poliklinik muayeneleri i\u00e7in de ge\u00e7erli olacak.\r\n\r\n\u00d6nce aile hekimli\u011finin aciline ba\u015fvurdu\u011fu kay\u0131tlarda g\u00f6r\u00fcnen hastalar bir sonraki g\u00fcn devlet hastanelerinin poliklinik servislerine katk\u0131 pay\u0131 \u00f6demeyecek.,D\u00fczenleme devlet hastanelerinin acil servislerine de nefes ald\u0131racak. Basit t\u0131bbi y\u00f6ntemlerle tedavi edilebilecek hastal\u0131klar aile hekimliklerinin acil \u00fcnitelerinde iyile\u015ftirilirken, aile hekimleri gerekli g\u00f6r\u00fcrlerse poliklinik tavsiyesinde bulunacak. Bu sayede aile hekimliklerine g\u00f6r\u00fcnmeden devlet hastanesi polikliniklerine ba\u015fvurular\u0131n say\u0131s\u0131nda ciddi azalma ger\u00e7ekle\u015fecek. Bu sayede hem devlet hastanelerinin acil servisleri hem de poliklinik muayenelerinde doktor ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen hasta say\u0131s\u0131 \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde d\u00fc\u015fecek. Pilot uygulama Malatya, Bart\u0131n, Edirne ve \u0130stanbul\u2019da bu y\u0131l ba\u015flat\u0131lacak. Ba\u015far\u0131l\u0131 olunmas\u0131 halinde 2019\u2019da t\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lacak.