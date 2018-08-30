Hükûmet'ten bir müjde daha! Ücretsiz olacak...

Sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda bir\u00e7ok \u00fclkeye model olan reformlara imza atan T\u00fcrkiye, kamu hastanelerinin i\u015f y\u00fck\u00fcn\u00fcn hafifletilmesine y\u00f6nelik ad\u0131mlara da devam ediyor. \u00d6zel hastanelerde fark \u00fccreti \u00f6demeden kanser cerrahisine ili\u015fkin tedavi yolunu a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, \u015fimdi de \u00f6zel hastanelerde \u00fccretsiz do\u011fum i\u00e7in haz\u0131rl\u0131k ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Normal ya da zorunlu hallerde sezaryenle do\u011fumda \u00f6zel hastanelerde fark \u00fccreti al\u0131nmayacak. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve SGK, konuya ili\u015fkin gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flatt\u0131. Haz\u0131rl\u0131klar\u0131n olgunla\u015fmas\u0131yla \u00f6zel hastane temsilcileriyle g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ba\u015flayacak.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fma olugnla\u015ft\u0131ktan sonra, \u00f6zel hastane temsilcileriyle g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ba\u015flat\u0131lacak. Gerekli altyap\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, \u00f6zel hastanelerde do\u011fum yapmak isteyenler ek \u00fccret \u00f6demeyecek.\r\n\r\n,Son y\u0131llarda anne ve bebek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 konusunda ciddi geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131rken, hastane ortam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen do\u011fumlar\u0131n say\u0131s\u0131 da ciddi art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde \u00f6zel hastanelerde ger\u00e7ekle\u015fecek do\u011fumlar\u0131n \u00fccretsiz olmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan Bakanl\u0131k, bu konuda SGK ile \u00f6n g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131. ,Uygulamayla sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131nda yap\u0131lan do\u011fumlar\u0131n te\u015fvik edilmesi. ,Toplam do\u011furganl\u0131k h\u0131z\u0131, 2017 y\u0131l\u0131nda 2.07 \u00e7ocuk olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Toplam do\u011furganl\u0131k h\u0131z\u0131n\u0131n en y\u00fcksek oldu\u011fu il 2017\u2019de 4.29 \u00e7ocukla \u015eanl\u0131urfa oldu. Toplam do\u011furganl\u0131k h\u0131z\u0131n\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu il ise 1.31 \u00e7ocukla G\u00fcm\u00fc\u015fhane olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\n,\u00d6zel hastanelerin g\u00f6r\u00fc\u015fleri de al\u0131nd\u0131ktan sonra, sistemin nas\u0131l i\u015fleyece\u011fine ili\u015fkin mevzuat haz\u0131rlanacak, Sa\u011fl\u0131k Uygulama Tebli\u011fi geni\u015fletilecek ve imzalanacak protokollerin ard\u0131ndan pilot uygulamaya ge\u00e7ilecek.\r\n\r\n,H\u00fck\u00fcmetten b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde,Bakanl\u0131k buna benzer bir d\u00fczenlemeyi kanser cerrahisi i\u00e7in de uyulamaya koymu\u015f ve s\u00f6z konusu tedaviler i\u00e7in vatanda\u015flardan fark \u00fccreti al\u0131nmamaya ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,D\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131,Art\u0131k \u00fccretsiz olacak,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu verilerine g\u00f6re, canl\u0131 do\u011fan bebek say\u0131s\u0131 revize edilen 2016 y\u0131l\u0131 verisine g\u00f6re 1 milyon 311 bin 895\u2019ken, 2017 y\u0131l\u0131nda 1 milyon 291 bin 55 oldu. Canl\u0131 do\u011fan bebeklerin y\u00fczde 51.3\u2019\u00fc erkek, y\u00fczde 48.7\u2019si k\u0131z oldu. ,Kamu hastanelerinin i\u015f y\u00fck\u00fcn\u00fcn hafifletilmesi ve anne bebek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n maksimum d\u00fczeyde korunmas\u0131 ama\u00e7lan\u0131yor. S\u00f6z konusu d\u00fczenleme normal do\u011fum ve zorunlu hallerde sezaryeni da kapsayacak \u015fekilde olu\u015fturulacak. ,Bir yandan hastanelerin do\u011fum birimlerindeki kapasite art\u0131r\u0131l\u0131rken, \u00f6zel hastanelerde ger\u00e7ekle\u015fecek do\u011fumlar konusunda da Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 devreye girdi. ,Ak\u015fam\r\n