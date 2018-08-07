Hükümetin ‘100 Günlük Eylem Planı’ umutlandırdı! Banka tamam sıra faizde

Umutland\u0131ran plan... Banka tamam s\u0131ra faizde!,Gayrimenkul sekt\u00f6r\u00fc temsilcileri \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak\u2019\u0131 ziyaret edip destek istemi\u015fti. Bakanlara sunulan raporda yer alan Emlak Bankas\u0131 talebi kar\u015f\u0131l\u0131k buldu. H\u00fck\u00fcmetin h\u0131zl\u0131 aksiyon almas\u0131 in\u015faat sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc umutland\u0131r\u0131rken \u015fimdi g\u00f6zler artan konut kredi faizlerine y\u00f6nelik yeni d\u00fczenlemelerde.\r\n,H\u00dcK\u00dcMET\u0130N \u2018100 G\u00fcnl\u00fck Eylem Plan\u0131\u2019 Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131kland\u0131. A\u00e7\u0131klanan listede gayrimenkul ve in\u015faat sekt\u00f6r\u00fc i\u00e7in de \u00f6nemli maddeler vard\u0131. Bir s\u00fcredir durgun bir d\u00f6nemden ge\u00e7en ve h\u00fck\u00fcmetten destek talep eden sekt\u00f6r temsilcileri a\u00e7\u0131klanan maddeleri \u2018ilk ad\u0131m at\u0131ld\u0131\u2019 olarak yorumlad\u0131. Sekt\u00f6r temsilcileri ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak\u2019\u0131 ziyaret edip, sorunlar ve \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6nerileri i\u00e7in rapor sunmu\u015ftu. Bu raporda yer alan Emlak Bankas\u0131\u2019n\u0131n aktif hale getirilmesi talebi kar\u015f\u0131l\u0131k buldu ve eylem plan\u0131na girdi. Sekt\u00f6r\u00fcn taleplerine kar\u015f\u0131n h\u0131zl\u0131 aksiyon al\u0131nmas\u0131n\u0131n moral ve motivasyonu artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Konut Geli\u015ftiricileri ve Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 Derne\u011fi (KONUTDER) Ba\u015fkan\u0131 Altan Elmas, Emlak Bankas\u0131\u2019n\u0131n 17 y\u0131l sonra aktif hale gelmesinin \u00f6nemli bir hamle oldu\u011funa dikkat \u00e7ekti.,Bakanlarla yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede Emlak Bankas\u0131 talebinde bulunduklar\u0131n\u0131 belirten Altan Elmas, \u201cEmlak Bankas\u0131 sekt\u00f6r\u00fcn kredilendirilmesi i\u00e7in \u00f6nemli bir hamle oldu. Yeni bir kaynak olarak kurumsal krediler sa\u011flanacak. Belki imar bar\u0131\u015f\u0131ndan bir miktar kaynak da buraya aktar\u0131labilir. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda Emlak Bankas\u0131 bir yat\u0131r\u0131m bankas\u0131 gibi de \u00e7al\u0131\u015fabilir. Kurulacak bir fon \u00fczerinden i\u015flem yap\u0131labilir. Fon, piyasadan gayrimenkul alabilir, sukuk ve tahvil ihrac\u0131 yapabilir. Bireysel emeklilik \u015firketleri de fona yat\u0131r\u0131m yapabilir\u201d dedi. \r\n,\u0130stanbul \u0130n\u015faat\u00e7\u0131lar Derne\u011fi (\u0130NDER) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Nazmi Durbakay\u0131m, \u201cTemennimiz Emlak Bankas\u0131\u2019n\u0131n sekt\u00f6r\u00fc rahatlatacak yeniliklerle birlikte faaliyet g\u00f6stermesi. Mesela banka gayrimenkul fonu olu\u015fturabilir\u201d dedi. Firmalar\u0131n, konut, ofis veya d\u00fckkan\u0131n\u0131 iyi bir indirimle banka fonuna satabilmesi gerekti\u011fine dikkati \u00e7eken Durbakay\u0131m, konut \u00fcreticilerinin sahip oldu\u011fu gayrimenkulleri bu bankaya teminat olarak verip d\u00fc\u015f\u00fck maliyetli kredi kullanabilmesi gerekti\u011fini kaydetti.\r\n,Gayrimenkul sekt\u00f6r\u00fc temcileri Kurum ve Albayrak\u2019a bir rapor sunmu\u015ftu. Bu raporda en dikkat \u00e7eken talepler ise s\u00f6yle; Konut kredi faiz y\u00fck\u00fcne bir s\u00fcreli\u011fine de olsa genel b\u00fct\u00e7eden destek sa\u011flanmas\u0131, KDV ve tapu har\u00e7lar\u0131nda s\u00fcrekli indirim, ilk evini alacak vatanda\u015fa kredi deste\u011fi (Konut kredi faizinin gelir vergisinden d\u00fc\u015fmesi), \u015firketlerin KDV iadeleri i\u00e7in d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131, sekt\u00f6re \u00f6zel bir KGF paketinin devreye girmesi.\r\n,H\u00fcrriyet, Kanal \u0130stanbul i\u00e7in ta\u015f\u0131nmaz devri ve planlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131,\r\n \r\n- 5 millet bah\u00e7esinin tamamlanmas\u0131, 6\u2019s\u0131 i\u00e7in temelin at\u0131lmas\u0131 ve 22\u2019si i\u00e7in projelendirme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lmas\u0131,\r\n \r\n- Kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm kapsam\u0131nda 17 bin konut ve i\u015fyerinin yap\u0131m\u0131 tamamlanmas\u0131, 16 bini i\u00e7in temeli at\u0131lmas\u0131, 18 bin 750 konut i\u00e7in projelendirme a\u015famas\u0131na ge\u00e7ilmesi,\r\n \r\n- Kamu konutlar\u0131n\u0131n ekonomiye kazand\u0131r\u0131lmas\u0131,\r\n \r\n- \u015eehit aileleri, ihtiya\u00e7 sahipleri i\u00e7in 60 milyon lira faizsiz konut kredi deste\u011fi sa\u011flanmas\u0131,\r\n \r\n- Dar gelirli i\u00e7in 15 bin 523 konutun sat\u0131\u015f\u0131 ve 15 bin 506 konutun ihalesinin tamamlanmas\u0131,\r\n \r\n- Yap\u0131 ruhsatlar\u0131nda imza say\u0131s\u0131n\u0131n 1\u2019e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi,\r\n \r\n- Tapu kadastro yurtd\u0131\u015f\u0131 te\u015fkilat\u0131n\u0131n kurulmas\u0131,\r\n \r\n- Ta\u015f\u0131nmaz De\u011ferleme Sistemi\u2019nin kurulmas\u0131,\r\n \r\n- M\u00fclkiyet hakk\u0131n\u0131 koruyan, \u015feffaf bir imar rejiminin altyap\u0131n\u0131n kurulmas\u0131,\r\n \r\n- Kaynak ve zaman tasarrufu i\u00e7in e-haciz sistemine ge\u00e7ilmesi,\r\n \r\n- Yat\u0131r\u0131mlar i\u00e7