Hükümetten Abdullah Gül'e peş peşe tepkiler

H\u00fck\u00fcmetten son dakika Abdullah G\u00fcl a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,.,Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl, 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla ilgili, "Karde\u015flik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Karde\u015fim G\u00fcl' hitab\u0131na, 'Karde\u015fim Erdo\u011fan' mukabelesinde bulunmay\u0131 gerektirirdi." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.,Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl, Twitter hesab\u0131ndan 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla ilgili payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n\r\n,AK Parti\u2019den \u015fahs\u0131na y\u00f6nelik gelen ele\u015ftiriler i\u00e7in \u201cBa\u015flar\u0131n\u0131 iki ellerinin aras\u0131na al\u0131p bug\u00fcn s\u00f6ylediklerini bir muhasebe etsinler.\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapan Abdullah G\u00fcl\u2019e partiden cevap geldi. ,.G\u00fcl, "Karde\u015flik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Karde\u015fim G\u00fcl' hitab\u0131na, 'Karde\u015fim Erdo\u011fan' mukabelesinde bulunmay\u0131 gerektirirdi." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fikri I\u015f\u0131k Ardahan'da yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Abdullah Bey \u00fclkenin cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015f, Ak Partinin kurulu\u015funda bulunmu\u015f, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ba\u015fbakanl\u0131k ve en son Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yapm\u0131\u015f olan bir \u015fahsiyettir. ,AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hamza Da\u011f, \u201cBa\u015f\u0131m\u0131z\u0131 elimize ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda G\u00fcl hakk\u0131nda olumlu bir \u015fey d\u00fc\u015f\u00fcnmeyiz.\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Biz tabi kendi yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi aday\u0131m\u0131za g\u00fcveniyoruz. CHP\u00b4nin ve di\u011fer partilerin hangi aday\u0131 \u00e7\u0131kartaca\u011f\u0131 bizim i\u00e7in \u00f6nemli de\u011fil. Kendine g\u00fcvenenin ba\u015fkas\u0131n\u0131n aday\u0131na g\u00f6re hesap yapmas\u0131 olur mu? ,Bizim \u015fu anda ma\u00e7\u0131n tek favorisi diyebilece\u011fimiz bir aday\u0131m\u0131z var. Dolay\u0131s\u0131yla muhalefet ve di\u011fer partiler hangi projeleri \u00fcretirseler \u00fcretsinler, milletin zorlama g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc projeleri, milletin deste\u011finin olmayaca\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi biliyoruz."dedi.,AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili B\u00fclent Turan ise Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Birilerine g\u00fcvenerek, kapal\u0131 kap\u0131lar ard\u0131ndan anla\u015fmalar\/pazarl\u0131klara kalkarak lider olunmaz. liderlik, \u00f6n\u00fcne ve arkana bakmadan, milletine inanarak, millete g\u00fcvenerek yap\u0131l\u0131r'" mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,Biz isterdik ki Abdullah Beyin isminin Ak Parti'den ba\u015fka hi\u00e7bir \u015fekilde an\u0131lmamas\u0131, ama siyasette su akar yata\u011f\u0131n\u0131 bulur. Siyasette m\u00fchendislik hesaplar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok bellidir. ,M\u00fchendislik projelerinin siyasette daha \u00f6nce denendi\u011fini biliyoruz, ama siyasetin kendi bir do\u011fas\u0131 var. Siyasetin tabii bir ak\u0131\u015f\u0131 var. Bu tabii ak\u0131\u015f\u0131n d\u0131\u015f\u0131ndaki her proje akamete u\u011framaya mahkumdur. Bug\u00fcn Abdullah Bey'in \u00fczerinde olu\u015fturulan projenin de akamete u\u011framas\u0131 ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz.