Hükûmetten af açıklaması

Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl, MHP\u2019nin af talebine ili\u015fkin, \u201cBu konuyla ilgili Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan \u00f6nceki g\u00fcn a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla o konuda tutum belli. ,Cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oran\u0131, yeni yap\u0131lacak cezaevleri hususunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. ,Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n s\u00f6yledikleri belli, onun \u00fczerine s\u00f6yleyecek bir \u015feyimiz yok\u201d dedi.\r\n,Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl, FET\u00d6'c\u00fc darbe giri\u015fimine ili\u015fkin a\u00e7\u0131lan davalara y\u00f6nelik, "15 Temmuz darbe giri\u015fimiyle ilgili a\u00e7\u0131lan 289 dava var, 203'\u00fc sonu\u00e7land\u0131. 86 dosya devam ediyor. Belki Ak\u0131nc\u0131 \u00dcss\u00fc davas\u0131 ve baz\u0131 san\u0131k say\u0131s\u0131 fazla olan davalar sarkabilir. Onun haricinde t\u00fcm darbe yarg\u0131lamalar\u0131n\u0131n bu y\u0131l sonuna kadar bitece\u011fini \u00fcmit ediyoruz" dedi.