Hükümetten bedelli askerlik bekleyenlere müjde

H\u00fck\u00fcmetten bedelli askerlik bekleyenlere m\u00fcjde geldi.,AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili \u015eentop, TBMM'deki yemin t\u00f6reni \u00f6ncesi yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yap\u0131lm\u0131\u015f. ,AK Parti Grup Ba\u015fkan Vekili Mustafa \u015eentop, TBMM'deki Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yemin t\u00f6reni \u00f6ncesi Habert\u00fcrk'\u00fcn sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131,AK Parti Grup Ba\u015fkan Vekili Mustafa \u015eentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yap\u0131lm\u0131\u015f. \u015eahsi kanaatim, bu konu Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi ile d\u00fczenlenebilir" dedi.\r\n\r\n,\u015eentop, "Anayasa'da Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi ile kanun aras\u0131ndaki ili\u015fkileri belirledik. Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yap\u0131lm\u0131\u015f.,\u015eahsi kanaatim, bu konu Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi ile d\u00fczenlenebilir. ,TSK ihtiya\u00e7lar\u0131na g\u00f6re yap\u0131labilir. Baz\u0131 d\u00fczenlemeler yap\u0131labilir" dedi. \r\n\r\n,. \u015eentop, bedelli askerlik konusunda, "Bedelli askerlik ile ilgili kanunlar yap\u0131lm\u0131\u015f. \u015eahsi kanaatim, bu konu Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi ile d\u00fczenlenebilir. TSK ihtiya\u00e7lar\u0131na g\u00f6re yap\u0131labilir" ifadelerini kulland\u0131\r\n\r\n,\u015eahsi kanaatim, bu konu Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi ile d\u00fczenlenebilir." dedi.\r\n