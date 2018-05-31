Hükümetten büyük müjde

Kamu \u0130stihdam Portal\u0131 kurularak kamu istihdam\u0131na eri\u015fim kolayla\u015facak. ,\u0130\u015f tecr\u00fcbesi kazan\u0131m programlar\u0131 ile kariyer rehberlik sistemi geli\u015ftirilecek. Yurtd\u0131\u015f\u0131nda yeti\u015fen gen\u00e7lere kamuda istihdam i\u00e7in yeni KPSS modeli kuruluyor. \r\n,Gen\u00e7lere esnek \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fullar\u0131 sunulacak. \u0130\u015fg\u00fcc\u00fcne meslekler aras\u0131 ge\u00e7ici kolayla\u015ft\u0131ran esnek beceriler kazand\u0131r\u0131lacak. Uzun s\u00fcreli i\u015fsiz kalanlara "d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc h\u0131zland\u0131rma" kurslar\u0131 ba\u015flat\u0131l\u0131yor.\r\n,2 milyon 250 bin ki\u015fi aktif i\u015fg\u00fcc\u00fc piyasas\u0131 programlar\u0131ndan yararlanacak. Yeni nesil ihtisas serbest b\u00f6lgeleri kurulacak. ,Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli i\u015fg\u00fcc\u00fc say\u0131s\u0131 1 milyona \u00e7\u0131kacak. Kad\u0131n kooperatiflerine i\u015f geli\u015ftirme, pazarlama destekleri verilecek. ,Dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme uyum sa\u011flayacak i\u015fg\u00fcc\u00fc yeti\u015ftirilecek. T\u00fcrkiye genelinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen baraj, santral projeleri toplamda yakla\u015f\u0131k 1 milyon ki\u015fiye i\u015f kap\u0131s\u0131 a\u00e7acak. ,Sanayi b\u00f6lgelerine meslek lisesi uygulamalar\u0131 yayg\u0131nla\u015f\u0131yor.\r\n \r\nSabah