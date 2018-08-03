Hükûmetten emekliye müjde

Emekliye bir m\u00fcjde daha!,A\u011fustos geldi, emeklileri bayram ikramiyesi heyecan\u0131 sard\u0131. ,SSK, Ba\u011f-Kur ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklilerinin g\u00f6z\u00fc A\u011fustos ay\u0131n\u0131n gelmesiyle birlikte bayram ikramiyesine \u00e7evrildi. ,H\u0131zla \u00e7\u0131kar\u0131lan yasa ile bu yaz ikramiye hakk\u0131na kavu\u015fan emekliler, Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi yap\u0131lan \u00f6demenin ard\u0131ndan, ikinci bin liray\u0131 da bu ay alacak. ,\u0130kramiye i\u00e7in s\u00fcre\u00e7 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta ba\u015flayacak. Yasaya g\u00f6re, ikramiyenin Kurban Bayram\u0131'ndan \u00f6nce \u00f6denmesi gerekiyor. ,Kurban Bayram\u0131 21 A\u011fustos'ta ba\u015fl\u0131yor. Ay\u0131n 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 A\u011fustos da hafta sonuna denk geliyor.,Kesin tarihi ise Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu duyuracak. Ayr\u0131ca bu ay SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine maa\u015flar\u0131n\u0131n da erken \u00f6denmesi bekleniyor. SSK emeklileri her ay\u0131n 17'si ile 26's\u0131 aras\u0131nda, Ba\u011f-Kur emeklileri de 25'i ile 28'i aras\u0131nda maa\u015flar\u0131n\u0131 al\u0131yor. Baz\u0131 emeklilerin maa\u015f \u00f6demesi bayrama denk geliyor. ,Bu nedenle maa\u015flar\u0131n erken \u00f6denmesi g\u00fcndemde. Erken maa\u015f m\u00fcjdesi \u00e7\u0131karsa \u00f6demeler 13-17 A\u011fustos aras\u0131nda yap\u0131lacak. ,Bu konudaki karar\u0131n da ikramiye tarihiyle birlikte a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor. Karar \u00e7\u0131karsa, yakla\u015f\u0131k 9 milyon SSK ve Ba\u011f-Kur emeklisi Kurban Bayram\u0131'na maa\u015f\u0131 cebinde girmi\u015f olacak., Bu nedenle ikramiye \u00f6demeleri 17 A\u011fustos'a kadar yap\u0131lacak. \u0130lk ikramiye 15 Haziran'da ba\u015flayan Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi 7-8 Haziran tarihlerinde \u00f6denmi\u015fti. A\u011fustos'taki ikramiyenin de ay\u0131n 6's\u0131 ile 10'u aras\u0131ndaki bir tarihte verilebilece\u011fi belirtiliyor. ,Hangi kurumdan emekli olursa olsun, maa\u015f\u0131 ne kadar olursa olsun, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'ndan maa\u015f alan t\u00fcm emekliler biner lira ikramiye al\u0131yor. \u0130kramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yak\u0131nlar\u0131 da yararlan\u0131yor. Vefat eden e\u015flerinin maa\u015f\u0131n\u0131 alanlar, anne ya da babalar\u0131ndan ayl\u0131k ba\u011flananlar hisseleri oran\u0131nda ikramiye al\u0131yor. \u00d6rne\u011fin; e\u015finden y\u00fczde 50 \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanan ki\u015finin bayram ikramiyesi 500 lira olacak. Babas\u0131ndan y\u00fczde 25 \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanan \u00e7ocu\u011fa 250 lira ikramiye \u00f6denecek.