Hükümetten flaş açıklama: Vizeler kalkıyor

H\u00fck\u00fcmetten fla\u015f a\u00e7\u0131klama geldi. Vizeler kalk\u0131yor.,T\u00fcrkiye'ye b\u00fcy\u00fck silah sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131n\u0131n g\u00fcndeme geldi\u011fi ABD'ye tepki g\u00f6steren \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u201cF-35 u\u00e7a\u011f\u0131 sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n iptali kabul edilebilir de\u011fil, olursa T\u00fcrkiye\u2019den kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 al\u0131rlar\u201d ifadesini kulland\u0131. \r\n,ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasas\u0131'n\u0131 (NDAA) \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ba\u015fl\u0131yor. Yasa tasla\u011f\u0131, Pentagon Kongre'ye ABD-T\u00fcrkiye ili\u015fkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara'ya b\u00fcy\u00fck silah sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. F-35'lerin T\u00fcrkiye'ye teslimat\u0131n\u0131n engellenmesi de mevzubahis.\r\n\r\n,NDAA'n\u0131n yasala\u015fmas\u0131 i\u00e7in ge\u00e7mesi gereken pek \u00e7ok ad\u0131m var. \u0130lerleyen aylarda Temsilciler Meclisi ile \u00fcst kanat Senato aras\u0131nda uzla\u015fmaya var\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan nihai versiyonun onaylanmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,"K\u0131smen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki y\u0131l sonuna do\u011fru bakars\u0131n\u0131z Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Erdo\u011fan'la Putin bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kald\u0131ral\u0131m' derler."\r\n,Mahkemenin sonucunu bekleyeceksiniz\u201d dedi. ,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, CNN T\u00fcrk canl\u0131 yay\u0131n\u0131nda konu\u015ftu. T\u00fcrkiye\u2019de yarg\u0131lanmas\u0131 s\u00fcren ABD\u2019li Rahip Branson konusunda Washington\u2019dan gelen bask\u0131lara de\u011finen \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u201cHukuki s\u00fcrece T\u00fcrkiye m\u00fcdahale edemez. \r\n\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki hafta ABD'ye giderek resmi temaslarda bulunaca\u011f\u0131n\u0131 da vurgulad\u0131.\r\n,Rusya\u2019dan S-400 f\u00fcze al\u0131m\u0131 ve ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklulu\u011fu, ABD'nin en \u00e7ok tepki g\u00f6sterdi\u011fi konular. \r\n\r\n,\u00c7avu\u015fo\u011flu, T\u00fcrkiye'nin Rusya ile vize s\u00fcrecine de\u011finerek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n