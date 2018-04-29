Hükümetten müjde üstüne müjde

H\u00fck\u00fcmetten vatanda\u015fa m\u00fcjde geldi! Yeni d\u00fczenlemeler yolda,H\u00fck\u00fbmet 24 Haziran \u00f6ncesi geni\u015f toplum kesimlerini ilgilendiren \u00f6nemli d\u00fczenlemeleri hayata ge\u00e7irmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,\u00c7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131nda merakla bekledi\u011fi bedelli askerlik konusunda son g\u00fcnlerde h\u00fck\u00fbmet kanad\u0131ndan yap\u0131lan \u00fcst \u00fcste a\u00e7\u0131klamalar, gen\u00e7leri heyecanland\u0131rd\u0131.,Bu konudaki en net a\u00e7\u0131klama \u00f6nceki g\u00fcn Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131mdan geldi.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n \u201cBedelli askerli\u011fe bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131m\u0131z m\u00fcspet. Ancak orada \u015f\u00f6yle bir istismar olmamas\u0131 gerekir\u201d de\u011ferlendirmesinin ard\u0131ndan Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fikri I\u015f\u0131k\u2019tan da \u201cBa\u015fbakan\u0131m\u0131z bu konuya \u2018m\u00fcspet bak\u0131yorum\u2019 dedikten sonra h\u00fck\u00fbmetimiz bu konuyu mutlaka de\u011ferlendirecektir\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,H\u00fck\u00fbmetin bedelli askerlik konusunda harekete ge\u00e7mesi durumunda, Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yapaca\u011f\u0131 teknik analiz sonras\u0131 son karar\u0131n verilmesi bekleniyor.,T\u00fcrkiye\u2019de \u015fu anda 400 bini a\u015fk\u0131n bakaya ve 2,5 milyona yak\u0131n tecilli gencin bulundu\u011fu ifade ediliyor. G\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015fen bedelli askerlik a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan gen\u00e7ler sosyal medya \u00fczerinden \u2018Ya\u015f 25, Bedel 15\u2019 slogan\u0131yla a\u00e7\u0131klamalar\u0131 destekledi., H\u00fck\u00fbmet imar bar\u0131\u015f\u0131 konusunda da \u00f6nemli ad\u0131mlar atacak.,T\u00fcm yap\u0131lar\u0131n kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 ve tapu sorunlar\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclmesi i\u00e7in konutlar \u00fczerindeki y\u0131k\u0131m kararlar\u0131n\u0131 durduracak. Yakla\u015f\u0131k 70 milyar liral\u0131k gelir gelmesi beklenen imar bar\u0131\u015f\u0131 12 ila 13 milyon konutu ilgilendiriyor. \u0130mar bar\u0131\u015f\u0131ndan elde edilecek olan gelirin kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm kapsam\u0131nda kullan\u0131laca\u011f\u0131 belirtiliyor.,\u00dcniversiteyi \u00e7e\u015fitli nedenden dolay\u0131 b\u0131rakmak zorunda kalanlara y\u00f6nelik de h\u00fck\u00fbmetten \u00f6nemli bir ad\u0131m geliyor.,Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n \u2018olumlu d\u00fc\u015f\u00fcnebiliriz\u2019 dedi\u011fi s\u00f6z konusu geli\u015fme de \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131 ilgilendiriyor.,Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n \u2018konu\u015faca\u011f\u0131z\u2019 dedi\u011fi d\u00fczenlemenin yak\u0131n zaman i\u00e7erisinde g\u00fcndeme gelmesi bekleniyor. \u00d6\u011frenci aff\u0131ndan yararlanmak isteyenler \u00f6\u011frencilerin ailevi nedenlerle ve ilgi g\u00f6sterememe nedeniyle ayr\u0131lanlar\u0131 kapsayaca\u011f\u0131 ifade ediliyor. ,Yak\u0131n zamanda ya\u015fanan bir \u00f6nemli geli\u015fme de akaryak\u0131t ba\u015fta olmak \u00fczere baz\u0131 \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6nelik \u00d6TV indirimi gelece\u011fi iddias\u0131 oldu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Cemil Ertem\u2019in de fiyat esnekli\u011fi az olan mallarda \u00d6TV indirimine gidilmesi gerekti\u011fini ifade etti\u011fi belirtiliyor.,\u00d6TV indiriminin gelmesi halinde akaryak\u0131tta fiyatlar\u0131nda ciddi bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fanmas\u0131 bekleniyor.,H\u00fck\u00fbmetin bir s\u00fcredir \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, i\u00e7erisinde hem yat\u0131r\u0131m ortam\u0131n\u0131n iyile\u015ftirilmesine y\u00f6nelik ad\u0131mlar\u0131n hem de baz\u0131 sekt\u00f6rlere y\u00f6nelik kritik de\u011fi\u015fikliklerin yer ald\u0131\u011f\u0131 belirtilen paketin \u2018mini versiyonunun\u2019 da se\u00e7im \u00f6ncesi gelebilece\u011fi konu\u015fuluyor., Ancak se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 nedeniyle paketin gelip gelmeyece\u011fi belirsizli\u011fini koruyor.