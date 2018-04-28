Hükümetten son dakika Abdullah Gül açıklaması

H\u00fck\u00fcmetten son dakika Abdullah G\u00fcl a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,.,Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl, 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla ilgili, "Karde\u015flik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Karde\u015fim G\u00fcl' hitab\u0131na, 'Karde\u015fim Erdo\u011fan' mukabelesinde bulunmay\u0131 gerektirirdi." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.,Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl, Twitter hesab\u0131ndan 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla ilgili payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n\r\n,G\u00fcl, "Karde\u015flik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Karde\u015fim G\u00fcl' hitab\u0131na, 'Karde\u015fim Erdo\u011fan' mukabelesinde bulunmay\u0131 gerektirirdi." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n