Hükümetten son dakika açıklaması: ABD ile buzlar eriyor

T\u00fcrkiye-ABD ili\u015fkilerinde k\u0131sa vadede olumlu sonu\u00e7 bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, iki \u00fclke heyetleri aras\u0131nda ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'a yak\u0131n bir ekiple g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin pozitif \u015fekilde s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, sa\u011fduyunun hakim oldu\u011funu ve k\u0131sa vadede olumlu sonu\u00e7 beklendi\u011fi belirtti. ,ABD'nin iki T\u00fcrk bakana yapt\u0131r\u0131m uygulama karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ankara'dan a\u00e7\u0131klama geldi. Diplomatik kaynaklar, ya\u015fanan krize ili\u015fkin, "\u0130ki tarafta da sa\u011fduyu hakim. K\u0131sa vadede olumlu bir sonu\u00e7 al\u0131nmas\u0131 bekleniyor" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,.,ABD ile ya\u015fanan yapt\u0131r\u0131m krizine ili\u015fkin h\u00fck\u00fcmetten son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi!,Beyaz Saray S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sarah Sanders, d\u00fcnk\u00fc bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda T\u00fcrkiye'ye yapt\u0131r\u0131mlara ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yaparak, "T\u00fcrk \u0130\u00e7i\u015fleri ve Adalet Bakan\u0131'na yapt\u0131r\u0131m uygulanacak" ifadesini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,G\u00f6r\u00fc\u015fmelerin Trump'a yak\u0131n bir ekiple yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu ekipte Cumhuriyet\u00e7i Senat\u00f6r Lindsay Graham'\u0131n da bulundu\u011fu bildirildi.\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu ve ABD'li mevkida\u015f\u0131 Mike Pompeo da Cuma g\u00fcn\u00fc Singapur'da 51. G\u00fcney Do\u011fu Asya \u00dclkeler Birli\u011fi (ASEAN) D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131 kapsam\u0131nda y\u00fcz y\u00fcze g\u00f6r\u00fc\u015fecek.\r\n\r\n