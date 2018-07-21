Hülya Avşar'a büyük şok! Arkasından yaklaşıp...

Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde evine h\u0131rs\u0131z nedeniyle zor g\u00fcnler ge\u00e7iren H\u00fclya Av\u015far'a bir \u015fok da tatil i\u00e7in gitti\u011fi Bal\u0131kesir'den geldi.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 H\u00fclya Av\u015far, Bal\u0131kesir'de hayranlar\u0131n\u0131n kendisini takip etti\u011finden habersiz sahilde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00e7\u0131kt\u0131.,Dalg\u0131n dalg\u0131n sahilde y\u00fcr\u00fcyen Av\u015far'a \u0130stanbul'dan gelen hayranlar\u0131 bir anda arkadan yakla\u015farak sar\u0131ld\u0131.,\u00c7ok korkan H\u00fclya Av\u015far,bir anda \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar atarak hayranlar\u0131n\u0131n ellerinden kurtuldu.,OLAY SONRASI EMN\u0130YETE BA\u015eVURDU\r\n\r\n,Ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran olay\u0131n i\u00e7 y\u00fcz\u00fc anla\u015f\u0131ld\u0131ktan sonra uzun s\u00fcre kendisine gelemeyen H\u00fclya Av\u015far, olay sonras\u0131 emniyete ba\u015fvurarak can g\u00fcvenli\u011fi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda evine h\u0131rs\u0131z giren H\u00fclya Av\u015far, Bal\u0131kesir'de y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yaparken hayranlar\u0131n\u0131n arkadan gelip sar\u0131lmas\u0131 \u00fczerine b\u00fcy\u00fck korku ya\u015fad\u0131.