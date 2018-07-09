Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı

\u00dcnl\u00fc \u015eark\u0131c\u0131 H\u00fclya Av\u015far\u2019\u0131n, Ayval\u0131k\u2019taki yazl\u0131k evine h\u0131rs\u0131z girdi.\r\n,Milliyet\u2019ten Ali Ey\u00fcbo\u011flu bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131n\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n,\u2018Sabah 06.00\u201306.30 gibiydi. G\u00fcn ayd\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131. G\u00f6z\u00fcm\u00fc a\u00e7\u0131nca bakt\u0131m yatak odamda bir adam. Aya\u011fa f\u0131rlay\u0131p, sen kimsin dedim? \u015eapkal\u0131, eldivenli adam, eliyle y\u00fcz\u00fcn\u00fc gizleyip \u2018Benim, ben\u2019 demesin mi? Yataktan f\u0131rlay\u0131p \u00fcst\u00fcne y\u00fcr\u00fcd\u00fcm, \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 \u00e7antalar\u0131m\u0131 balkondan at\u0131p, kendi kap\u0131dan a\u015fa\u011f\u0131 h\u0131zla ka\u00e7maya ba\u015flad\u0131.,\u201cPazar g\u00fcn\u00fc 12.42\u2019de i\u015f insan\u0131 arkada\u015f\u0131mdan cep telefonuma \u015f\u00f6yle bir mesaj geldi\u201d diyen Ali Ey\u00fcbo\u011flu \u015funlar\u0131 yazd\u0131: \u201c\u015eu an Ayval\u0131k \u00c7aml\u0131k\u2019tay\u0131m. Sabaha kar\u015f\u0131 H\u00fclya Av\u015far\u2019\u0131n evine h\u0131rs\u0131z girdi, bilgin olsun.\u2019\r\n,Hemen Av\u015far\u2019\u0131 arad\u0131m. Ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerimi iletti\u011fim Av\u015far\u2019dan olay\u0131 anlatmas\u0131n\u0131 istedim.\r\n,\u0130\u015fte Av\u015far\u2019\u0131n anlatt\u0131klar\u0131:\r\n,Tam ensesinden yakalamak \u00fczereydim adam\u0131, ama gecelikle oldu\u011fumu fark edip geri d\u00f6nd\u00fcm, \u00fcst\u00fcme bir \u015feyler ald\u0131m. Merdivenden inerken yine kovalamaya ba\u015flad\u0131m onu, ama yakalayamad\u0131m.\r\n,Bah\u00e7eden \u00e7antalar\u0131 al\u0131p ka\u00e7t\u0131. G\u00fcr\u00fclt\u00fcye uyanan Zehra\u2019ya alt kattaki Helin\u2019e bakmas\u0131n\u0131 s\u00f6yledim. 155\u2019i arad\u0131k, polis geldi. Evdeki kameralardan h\u0131rs\u0131z\u0131n e\u015fkali belirlendi. Burhaniye\u2019de bir\u00e7ok evi soymaktan aranan bir h\u0131rs\u0131z \u00e7\u0131kt\u0131.\u201d