Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

H\u00fclya Av\u015far'\u0131n hakikatli bir insan oldu\u011funu belirten \u0130brahim Tatl\u0131ses, \u201cEn zor g\u00fcnlerimde bir H\u00fclya Han\u0131m bir de Sibel Can beni aray\u0131p sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131 sordu. Onlara m\u00fcte\u015fekkirim\u201d dedi.\r\n\r\n,Tatl\u0131ses, "Tarkan bilmem ne g\u00fcle g\u00fcle dedim" ifadelerini kulland\u0131. ,Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n iyi oldu\u011funu kaydeden \u015fark\u0131c\u0131, " S\u00fcperim \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130brahim Tatl\u0131ses'in eskisi gibi sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve enerjik g\u00f6rmekten duydu\u011fu memnuniyeti ifade eden H\u00fclya Av\u015far, "G\u00f6r\u00fcyorsunuz, anlatmaya gerek yok., \u0130brahim bey bizi onurland\u0131rd\u0131. Bir anda kar\u015f\u0131mda g\u00f6r\u00fcnce inanamad\u0131m \u00f6nce... \u0130brahim bey bizim her zaman ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n tac\u0131d\u0131r. Bug\u00fcn de bizi onurland\u0131rd\u0131. Biz de ailecek kendisini 'Nas\u0131l a\u011f\u0131rlasak?' diye delirmi\u015f vaziyetteyiz" dedi.\r\n\r\n,H\u00fclya Av\u015far, \u0130brahim Tatl\u0131ses'in "Eski filmlerimizden bahsediyor ve an\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 yad ediyoruz" s\u00f6zlerine "Hayatta eski diye bir \u015fey yoktur. Tarih tekerr\u00fcrden ibarettir" cevab\u0131n\u0131 verdi. \r\n\r\nAvustralya'da \u00e7ilekten \u00e7\u0131kan i\u011fnelerin \u015faka yapmak i\u00e7in koyuldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,\u0130brahim Tatl\u0131ses, bir zamanlar ad\u0131na \u015fark\u0131lar yazd\u0131\u011f\u0131 H\u00fclya Av\u015far\u2019la Ayval\u0131k\u2019ta bir araya geldi.