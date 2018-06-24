Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu oy vermeye birlikte geldi

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MAGAZİN
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Acun Ilıcalı kimi desteklediğini açıkladı
GÜNDEM
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Abdüllatif Şener oy kullandı
MAGAZİN
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Derya Baykal ve kızları oy kullanmaya birlikte geldi
YAŞAM
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Oy kullanmaya giderken kalp krizi geçirdi
YAŞAM
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Gelinliğiyle sandık başına gitti
MAGAZİN
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Survivor Kim Elendi, Kim Gitti? | Survivor Elenen İsim Kim? ( Survivor Adaya Kim Veda Etti?)
YAŞAM
-
Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı
MAGAZİN
-
İstanbul'da oy kullanan Arda Turan soluğu Bodrum'da aldı
MAGAZİN
-
Fatma Girik 95 yaşındaki annesi ile beraber oy kullandı
YAŞAM
-
105’lik Fikriye nine oyunu kullandı
POLİTİKA
-
2018 İzmir Seçim Sonuçları: İzmir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları | İzmir anlık ilçe ilçe seçim sonuçları
GÜNDEM
-
2018 Diyarbakır Seçim sonuçları ve anlık İlçe İlçe seçim sonuçları | Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
POLİTİKA
-
2018 Ankara Seçim Sonuçları ve anlık ilçe ilçe seçim sonuçları | Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
POLİTİKA
-
2018 Gaziantep Seçim Sonuçları ve Anlık İlçe İlçe Seçim Sonuçları | Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
POLİTİKA
-
2018 Trabzon Seçim Sonuçları ve anlık ilçe ilçe seçim sonuçları | Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
YAŞAM
-
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
POLİTİKA
-
2018 Tekirdağ Seçim Sonuçları ve anlık ilçe ilçe seçim sonuçları | Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
POLİTİKA
-
24 Haziran Anlık Genel Seçim Sonuçları, partilerin oy oranı | Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların oy oranı
MAGAZİN
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İbrahim Tatlıses oyunu kullandı
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Bartın ilçe ilçe Seçim Sonuçları | Bartın anlık Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
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15 TEMMUZ
Ramazan
Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu oy vermeye birlikte geldi
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Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, oylarını Sarıyer’de kullandı. Anne-kız oy vermeye birlikte geldi.
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