Hurda araçlarda büyük vurgun! Binlercesi...

Eski arac\u0131n\u0131 yenisiyle de\u011fi\u015ftirmek isteyenlere 10 bin liraya kadar \u00d6TV indirimi yap\u0131l\u0131yor. ,H\u00fck\u00fcmet, ekonomiyi canlad\u0131rmaya y\u00f6nelik bir dizi te\u015fvik sistemini devreye alm\u0131\u015ft\u0131. Bunlardan biri de hurda ara\u00e7larla ilgiliydi. D\u00fczenlemeye g\u00f6re; 16 ve \u00fcst\u00fc ya\u015ftaki eski ara\u00e7lar\u0131n\u0131 hurdaya ay\u0131r\u0131p, s\u0131f\u0131r ara\u00e7 alanlara 10 bin liraya kadar \u00d6zel T\u00fcketim Vergisi (\u00d6TV) te\u015fvi\u011fi veriliyor. Bu kapsamda 6 milyon ara\u00e7 var. Uygulama 2019 sonuna kadar ge\u00e7erli olacak.\r\n\r\n,g\u00f6re Yeni al\u0131nacak otomobil ve arazi ta\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131n vergisiz fiyat\u0131 46 bin liray\u0131 a\u015fmayanlar i\u00e7in 10 bin lira, vergisiz fiyat\u0131 46 bin ila 80 bin lira aras\u0131nda olanlar i\u00e7in 8 bin lira, vergisiz fiyat\u0131 80 bin liray\u0131 a\u015fanlar i\u00e7in 3 bin lira \u00d6TV indirimi sa\u011flan\u0131yor. Uygulama, hem otomotiv sekt\u00f6r\u00fcne hem de arac\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmek isteyene katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor.\r\n \r\n,Buraya kadar her\u015fey normal. Ancak devletin vatanda\u015f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek hayata ge\u00e7irdi\u011fi uygulama f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131n de\u011firmenine su ta\u015f\u0131yor. Otomotiv bayilerinden al\u0131nan bilgilere g\u00f6re; m\u00fcthi\u015f bir hurda rant\u0131 olu\u015fmu\u015f. 5-10 ara\u00e7 konu\u015fulmuyor. 10 binlere varan hurda ara\u00e7 rant\u0131ndan s\u00f6zediliyor. Rant\u00e7\u0131lar, d\u00fczenleme \u00e7\u0131kmadan \u00f6nce Anadolu\u2019dan 1000-1500 lira gibi rakamlara hurda ara\u00e7 toplam\u0131\u015f.\r\n \r\n,F\u0131rsat\u00e7\u0131lar, \u015fimdi toplad\u0131klar\u0131 bu ara\u00e7lar\u0131 otomotiv bayilerine 5000 lira gibi rakamlarla pazarl\u0131yor. Alan bayiler de m\u00fc\u015fterilerine 4000-4500 lira gibi bir indirim yapma f\u0131rsat\u0131 yakal\u0131yor. Bu indirim i\u00e7in t\u00fcm evraklar\u0131 haz\u0131r hale getirilen hurda ara\u00e7lar, m\u00fc\u015fteriye noterden 270 lira masrafla devrediliyor. Bayi de m\u00fc\u015fteriye, hurda arac\u0131 varm\u0131\u015f gibi iskonto uyguluyor.\r\n \r\n80 M\u0130LYONUN HAKKI YEN\u0130YOR\r\nBaz\u0131 ara\u00e7 ve trafik tescil i\u015flemleriyle u\u011fra\u015fan muamelecilerin, galericilerin ve oto kiralama i\u015fi yapanlar\u0131n bizzat hurda ara\u00e7 toplay\u0131p, kendi \u015firketleri \u00fczerine kaydettirdi\u011fi ve otomotiv bayilerine pazarlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. Hukuka ayk\u0131r\u0131 bir i\u015flem yok gibi g\u00f6r\u00fcnse de asl\u0131nda ortada b\u00fcy\u00fck bir soygun var. \u0130ndirilen \u00d6TV asl\u0131nda devletin kasas\u0131na girecek para. Ama hurda arac\u0131 olmayana bile hurda arac\u0131 varm\u0131\u015f gibi i\u015flem yap\u0131l\u0131nca buhar oluyor. Yani 80 milyonun\r\n \r\n,\u0130\u015fin vahim bir boyutu daha var. Ara\u00e7, d\u00fczenlenen sahte belgelerle hurdaya ayr\u0131lm\u0131\u015f gibi g\u00f6steriliyor. Ancak halen kullan\u0131lmaya devam ediyor. Vurguncular sorunlu belge dedikleri bu tip belgeleri ise 3000 lira gibi daha d\u00fc\u015f\u00fck fiyatla pazarl\u0131yor. Yani sorunlu hurda ara\u00e7 belgesi al\u0131rsan 3000 lira, sorunsuzunu al\u0131rsan 5000 lira!\r\n \r\n,6 milyon arac\u0131 kapsayan bir d\u00fczenleme oldu\u011fundan Maliye\u2019nin bunu tek tek denetlenmesi zor gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \r\n,Ancak yap\u0131lacak ek bir d\u00fczenlemeyle hurda ara\u00e7 sahipli\u011fine s\u00fcre s\u0131n\u0131r\u0131 getirilebilir. Bir ba\u015fka deyi\u015fle, \u00d6TV indiriminden yararlanacaklar\u0131n 18 May\u0131s\u2019ta Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanan Bakanlar Kurulu karar\u0131ndan en az 6 ay veya 1 y\u0131l \u00f6nce hurda araca sahip olmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bir \u015fart konulabilir. (Posta)