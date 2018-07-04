Hurdadan canavar yaptı

B\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcne bakmay\u0131n. Bak\u0131n Mercedes'in bile akl\u0131na gelmeyeni Rus m\u00fchendis ne hale getirecek?,Rusya'da ya\u015fayan makine m\u00fchendisi Ilya Belyakov'un akl\u0131na s\u0131rad\u0131\u015f\u0131 bir \u015fey geldi ve arabas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirip yepyeni bir tasar\u0131m ortaya \u00e7\u0131karmaya karar verdi.\r\n\r\n,Rus m\u00fchendis uzunca bir s\u00fcre vaktini bu 'canavar'a ay\u0131rd\u0131.\r\n,\r\nYerden 1.5 metre uzunlukta olan ve a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 3 tonu bulan arac\u0131n bir benzeri d\u00fcnyada yok.\r\n\r\n,Arac\u0131 g\u00fcnl\u00fck trafi\u011fe sokmay\u0131 tercih etmeyen m\u00fchendis, bu ara\u00e7 ile 140 km\/s h\u0131za ula\u015fabiliyor.\r\n\r\n\r\n,Ancak bu canavar\u0131 kullanman\u0131n bedeli de a\u011f\u0131r. Yakt\u0131\u011f\u0131 benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.\r\n\r\n,\u00d6zel yar\u0131\u015fmalarda bir \u00e7ok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini ta\u015f\u0131yan bu \u00f6zel Mercedes modeli hurdal\u0131ktan \u00e7\u0131kan bir otomobilin geldi\u011fi son noktay\u0131 g\u00f6steriyor.\r\n,.