Hurmadan sonra bir bardak su içerseniz ..

Tatl\u0131lar s\u00f6z konusu oldu\u011funda hepimiz di\u015flerimiz i\u00e7in tedirgin oluruz. Ancak Ramazan ay\u0131n\u0131n ba\u015f tac\u0131 'Hurma' i\u00e7in ayn\u0131 \u015feyi s\u00f6ylemek pek m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. T\u0131pk\u0131 hurmada oldu\u011fu gibi do\u011fadan gelen baz\u0131 \u015fekerler, di\u015f minesini g\u00fc\u00e7lendirir ve onlar\u0131 pla\u011fa kar\u015f\u0131 korur. . Di\u015f Hekimi Pertev K\u00f6kdemir, Ramazan ay\u0131nda sofralar\u0131m\u0131zda daha fazla yer alan hurma ile ilgili bilgiler verdi:,"Her ne kadar di\u015flerimiz i\u00e7in sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir besin olsa da, \u00fcst \u00fcste t\u00fcketilip di\u015fler f\u0131r\u00e7alanmad\u0131\u011f\u0131nda hurma da di\u011fer yiyecekler gibi \u00e7\u00fcr\u00fcklere sebep olabilir. Hurma yedikten sonra a\u011f\u0131z su ile \u00e7alkalanmal\u0131, di\u015fler 30 dakika sonra f\u0131r\u00e7alanmal\u0131d\u0131r."\r\n\r\n,Di\u015f Hekimi Pertev K\u00f6kdemir, "\u00c7ocuklara, \u00f6zellikle de 3 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklara hurma verilirken dikkatli olunmal\u0131d\u0131r" diyerek aileleri \u015fu s\u00f6zlerle uyard\u0131: "Hurma sert ve lifli bir yap\u0131ya sahiptir. Sert yap\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 di\u015fleri yeteri kadar geli\u015fmemi\u015f \u00e7ocuklar hurmay\u0131 yeteri kadar \u00e7i\u011fneyemezler, hem de ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 bu kadar lifli bir yap\u0131y\u0131 sindirmeye haz\u0131r de\u011fildir. Ama hurman\u0131n \u015f\u00f6yle bir g\u00fczel \u00f6zelli\u011fi vard\u0131r; lifli yap\u0131s\u0131ndan dolay\u0131 tok tutar, ayr\u0131ca bir\u00e7ok vitamin ve mineral i\u00e7erir. Eri\u015fkinlerin de karar\u0131nda t\u00fcketmesi \u00f6nerilir."\r\n\r\n,K\u00f6kdemir, "Hurma ne kadar sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir besin olursa olsun; ne yerseniz yiyin, a\u011f\u0131z ve di\u015f bak\u0131m\u0131n\u0131z\u0131 aksatmay\u0131n" diyor ve uyar\u0131yor; "Her iftardan ve sahurdan sonra di\u015flerinizi en az iki dakika boyunca f\u0131r\u00e7alay\u0131n. Di\u015f ipini de ihmal etmeyin. Di\u015f ipi kullanmazsan\u0131z, di\u015flerinizi eksik temizlemi\u015f olursunuz. Di\u015f ipi, di\u015f \u00e7\u00fcr\u00fcklerini \u00f6nlemede \u00f6nemli bir yer tutuyor."\r\n\r\n,"A\u011f\u0131z kokusunu engellemek i\u00e7in gargaralara g\u00fcvenmeyin, bitkilerden yararlan\u0131n" diyen Di\u015f Hekimi Pertev K\u00f6kdemir, "Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, ada \u00e7ay\u0131, tar\u00e7\u0131n, ye\u015fil \u00e7ay, okalipt\u00fcs, kakule, ki\u015fni\u015f a\u011f\u0131z kokusuna iyi gelir. Kimi \u00e7i\u011f \u015fekilde \u00e7i\u011fnendi\u011finde, kimisi de \u00e7ay \u015feklinde demlenip i\u00e7ildi\u011finde a\u011f\u0131z kokusunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7er...\r\n\r\n,Sahurda bir bardak so\u011fuk s\u00fct i\u00e7ilmesi de kokuyu azalt\u0131r" dedi.\r\n\r\n,Ramazan ay\u0131n\u0131n ba\u015f tac\u0131 \u2018Hurma\u2019 n\u0131n di\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na son derece yararl\u0131 bir besin oldu\u011funu biliyor muydunuz?