Husiler: BAE, bir köyle bile savaşamayacak kadar aciz ve güçsüz
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasındaki gerginlik tırmanırken, ABD desteğindeki Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki İran destekli gruplara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler tansiyonu ayrı bir boyuta taşımış durumda. Son olarak Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve meşru hükûmete karşı savaşan İran destekli Husiler'den flaş bir açıklama geldi.