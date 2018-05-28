Hüsnü Çoban ölüyor, işte yeni dizisi

Arka Sokaklar'da iddialar pe\u015f pe\u015fe geliyor.,Arka Sokaklar dizisinin H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban\u2019\u0131 \u00d6zg\u00fcr Ozan, bilindi\u011fi \u00fczere y\u0131llar \u00f6nce \u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisinde Light Selami karakteri ile rol alm\u0131\u015ft\u0131\u2026\r\n,Arka Sokaklar dizisinde \u00f6l\u00fcp, \u00c7ocuklar Duymas\u0131n\u2019da m\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak?\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisinin 43. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Light Selami\u2019nin geli\u015fiyle ilgili fragman ak\u0131llar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n,G\u00f6n\u00fcl ile Tuna karakterleri Light Selami konusunda kavga ederken, Arka Sokaklar\u2019da da H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban, kanser ile bo\u011fu\u015fmakta\u2026\r\n,Hal b\u00f6yle olunca izleyicilerin akl\u0131 bir hayli kar\u0131\u015ft\u0131.\r\n,H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban karakteri acaba Arka Sokaklar\u2019a veda m\u0131 edecek? sorular\u0131 sorulmaya ba\u015fland\u0131\u2026\r\n\u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisindeki Light Selami\u2019nin yeniden g\u00fcndem olmas\u0131 da bu duruma tuz biber ekti\u2026 Kaynak: Televizyon gazetesi\r\n,Kansere yakalanan H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban'\u0131n \u00f6lece\u011fi iddia ediliyor.,Hatta yeni dizisi bile belli oldu.