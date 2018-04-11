Hüsnü Çoban televizyon tarihine geçti

H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban televizyon tarihine ge\u00e7ti\r\n,.,Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Arka Sokaklar'\u0131n efsane karakterlerinden H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban'\u0131 kaleme alan Posta yazar\u0131 Mesut Yar, "\u015eu adam\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fclerken g\u00f6rmek hi\u00e7 nasip olmad\u0131" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrk TV tarihinin en talihsiz karakteri konusunda karars\u0131zd\u0131m. Ama \u015fu son geli\u015fmeler g\u00f6sterdi ki "talihsiz" diye bir tan\u0131m varsa "Arka Sokaklar"\u0131n (Kanal D) H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban komiserinin eline kimse su d\u00f6kemez...\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon kar\u0131s\u0131 Suat'\u0131 kaybeden H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban, neredeyse elimizde b\u00fcy\u00fcyen iki o\u011flunu hapse g\u00f6nderdi. Biri iftira ile, di\u011feri de katil zanl\u0131s\u0131 olarak...\r\n\r\n,\u015eu adam\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fclerken g\u00f6rmek hi\u00e7 nasip olmad\u0131. Vuruldu, \u00f6ld\u00fc, sevdiklerini kaybetti, yokluklarla bilendi... \r\n\r\n,Her \u015fey oldu ama amir olamad\u0131. Daha b\u00fcy\u00fck talihsizlik tan\u0131m\u0131 olan varsa, beri gelsin!