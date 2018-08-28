Husumetli olduğu kişiyi röntgen odasında öldürdü

R\u00f6ntgen odas\u0131nda katliam yapt\u0131!\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Eski\u015fehir Yunus Emre Devlet Hastanesi \u0130ki Eyl\u00fcl Hizmet Binas\u0131 yerle\u015fkesi i\u00e7erisinde kantin i\u015fletmecili\u011fi yapan Harun G\u00fcler (25),arac\u0131yla kent merkezinde kaza yapt\u0131.\r\n, Hafif yaralanan G\u00fcler, tedavi olmak amac\u0131yla Eski\u015fehir Devlet Hastanesine geldi.\r\n,G\u00fcler, yap\u0131lan tedavisi sonras\u0131 r\u00f6ntgen \u00fcnitesine gitti. Burada i\u015flemleri yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada aralar\u0131nda daha \u00f6nceden husumeti bulundu\u011fu iddia edilen S.A. (28) ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n,S.A., \u00fczerinde ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 ekmek b\u0131\u00e7a\u011f\u0131yla r\u00f6ntgen \u00fcnitesinde Harun G\u00fcler`i v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerinden b\u0131\u00e7aklad\u0131.\r\n,A\u011f\u0131r yaralanan G\u00fcler, g\u00f6revliler ve vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131yla hastanenin acil servisine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamayan G\u00fcler hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,\u00d6te yandan hastanede g\u00f6revli polis ekipleri taraf\u0131ndan cinayetin i\u015flendi\u011fi b\u0131\u00e7akla birlikte g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcpheli S.A.`n\u0131n, Eski\u015fehir Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eubesindeki sorgusunun devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. Mustafa Kaplan\r\n