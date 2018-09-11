İbrahim Kutluay: Beni çok mutlu eden bir haber aldım

Demet Akal\u0131n, eski sevgilisi \u0130brahim Kutluay\u2019dan bir s\u00fcre \u00f6nce bo\u015fanan Demet \u015eener\u2019e te\u015fekk\u00fcr bor\u00e7lu oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti. Akal\u0131n, \u201cDemet \u015eener hakk\u0131nda konu\u015famam. Sadece ona te\u015fekk\u00fcr edebilirim. D\u00fc\u015f\u00fcnsenize ben de \u015fu an 2 \u00e7ocukla dul kalabilirdim.\u201d demi\u015fti.,Eski milli basketbolcu \u0130brahim Kutluay, \u00f6nceki ak\u015fam Ni\u015fanta\u015f\u0131\u2019ndayd\u0131.\r\n\r\n,Demet \u015eener ile bo\u015fanma davas\u0131 s\u00fcren eski manken \u0130brahim Kutluay, uzun zamand\u0131r ilk kez y\u00fcz\u00fc g\u00fclerken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n\r\n\r\n\r\n,Bir mekanda ev yemekleri yiyen \u0130brahim Kutluay, keyfi yerinde halde arac\u0131na do\u011fru y\u00f6neldi\u011fi s\u0131rada muhabirlerin "\u0130brahim Bey \u00e7ok ne\u015felisiniz. Bunun sebebi nedir?" sorusuna, "Az \u00f6nce arkada\u015flarla yemek s\u0131ras\u0131nda bir haber ald\u0131m. Bu beni \u00e7ok mutlu etti" cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,\u0130brahim Kutluay'\u0131n bu kadar mutlu g\u00f6r\u00fcnmesi ve 'Bir haber duydum ona mutlu oldum" demesi e\u015finden bo\u015fanmaya karar veren Demet Akal\u0131n'\u0131 ak\u0131llara getirdi.\r\n\r\n\r\n\r\n