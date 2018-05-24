İbrahim Tatlıses AK Parti'den neden aday olamadı? İşte cevabı

T\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u0130brahim Tatl\u0131ses 7 kez AK Parti'den aday olmak i\u00e7in ba\u015fvuruda bulundu. Ancak aday olamad\u0131. \r\n\r\n,Bu kez 7. s\u0131rada g\u00f6sterildi\u011fi i\u00e7in adayl\u0131\u011f\u0131 kabul etmedi iddialar\u0131na ise sert bir cevap verdi. Tatl\u0131ses sosyal medya hesab\u0131ndan neden aday olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,24 Haziran\u2019da T\u00fcrkiye genel ve cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imine gidiyor. \u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u0130brahim Tatl\u0131ses de, AK Parti \u0130zmir\u2019den aday aday\u0131 oldu., \u0130zmir listesinde \u00fcst s\u0131ralarda yer almas\u0131 beklenen \u00fcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fcn\u00fcn listede bulunmamas\u0131 s\u00fcrpriz olarak yorumlan\u0131rken, Tatl\u0131ses\u2019e adayl\u0131k listesinde 7. s\u0131ran\u0131n verildi\u011fi ancak Tatl\u0131ses listenin alt s\u0131ralar\u0131nda olmas\u0131 sebebiyle adayl\u0131k listesinden kendi iste\u011fiyle \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Daha \u00f6nce memleketi \u015eanl\u0131urfa\u2019dan \u00fc\u00e7 kez adayl\u0131k ba\u015fvurusu yapan Tatl\u0131ses, bu kez de \u015fans\u0131n\u0131 \u0130zmir\u2019den denemi\u015fti.,\u0130brahim Tatl\u0131ses \u00e7\u0131kan haberler \u00fczerine Instagram hesab\u0131ndan \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131: B\u00f6yle asl\u0131 astar\u0131 olmayan haberler nereden \u00e7\u0131kar anlam\u0131\u015f de\u011filim... ,Bu haberi ve ithamlar\u0131 asla kabul etmiyorum. Ben g\u00f6n\u00fcl verdi\u011fim partimin her karar\u0131na sayg\u0131l\u0131y\u0131m... 7\u2019de olsa, hi\u00e7 olmasa da benim boynum k\u0131ldan ince san\u0131r\u0131m bunu art\u0131k anlam\u0131\u015f olmal\u0131s\u0131n\u0131z... ,Bana Y\u00dcCE ALLAH taraf\u0131ndan verilen yetenek ile makamlar\u0131n b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc bah\u015fedilmi\u015f zaten \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr... 10 kere aday olsam mesele makam veya g\u00fc\u00e7 de\u011fil mesele g\u00f6n\u00fcl verdi\u011fim Say\u0131n CumhurBA\u015eKANIMIN, partimin yan\u0131nda oldu\u011fumu g\u00f6stermektir