İbrahim Tatlıses'i zora sokacak paylaşım! İdo öyle bir şey paylaştı ki...

\u0130brahim Tatl\u0131ses'i zora sokacak payla\u015f\u0131m! \u0130do \u00f6yle bir \u015fey payla\u015ft\u0131 ki...\r\n,\u0130brahim Tatl\u0131ses bu payla\u015f\u0131ma ne diyecek merak konusu oldu.,\u0130do Tatl\u0131ses'ten gelen payla\u015f\u0131m\u0131n ard\u0131ndan sosyal medya ayakland\u0131.,Sosyal medyay\u0131 aktif kullanan isimlerin ba\u015f\u0131nda gelen \u0130brahim Tatl\u0131ses'in o\u011flu \u0130do Tatl\u0131ses'in arkada\u015flar\u0131yla birlikte yapt\u0131\u011f\u0131 bir araba yolculu\u011funu "Tamam tamam" notuyla payla\u015fmas\u0131 b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n "\u015eayet bir g\u00fcn milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara \u00e7ekiliriz" s\u00f6zlerinin ard\u0131ndan sosyal medyada ba\u015flat\u0131lan 'T A M A M' ak\u0131m\u0131 s\u00fcrerken, \u0130do Tatl\u0131ses'in payla\u015f\u0131m\u0131 kafa kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.,Arkada\u015flar\u0131yla birlikte yapt\u0131\u011f\u0131 bir araba yolculu\u011fu s\u0131ras\u0131nda \u00e7ekti\u011fi videoyu sosyal medya hesab\u0131ndan "Tamam tamam" notuyla payla\u015fan \u0130do'nun bunu bilerek mi, yoksa bilmeyerek mi yapt\u0131\u011f\u0131 bilinmiyor.,\u0130do Tatl\u0131ses, b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131ran payla\u015f\u0131m\u0131yla ilgili "Benim siyaset yapmak gibi bir amac\u0131m yok. Payla\u015ft\u0131\u011f\u0131m \u015fark\u0131 ba\u015fka ba\u015fka yerlere \u00e7ekilmi\u015f" \u015feklinde bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,.