İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğu bekliyorum!

\u0130brahim Tatl\u0131ses bir televizyon program\u0131na telefon ba\u011flant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi., \u0130brahim Tatl\u0131ses ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi canl\u0131 ba\u011flant\u0131da \u00f6zel hayat\u0131 ve \u00e7ocuklar\u0131yla ilgili dikkat \u00e7eken a\u00e7\u0131klamalarda bulundu., Eski e\u015finin her zaman yan\u0131nda oldu\u011funu belirten \u0130brahim Tatl\u0131ses \u00e7ok konu\u015fulacak a\u00e7\u0131klamalara imza att\u0131. O\u011flu \u0130do hakk\u0131nda da konu\u015fan Tatl\u0131ses \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi;\r\n\r\n,"\u0130do \u00e7ok kibar ve delikanl\u0131d\u0131r ama yeri geldi\u011fi zaman \u00e7ok serttir. ,Bana bile kafa tuttu\u011fu zamanlar oluyor. ,Ben ona insanlar\u0131n \u00f6n\u00fcnde e\u011filme diyorum., O bana \u2018yok baba o b\u00fcy\u00fck, ay\u0131p olur\u2019 diyor. ,Bunu ben de Derya Tuna\u2019da \u00f6\u011fretmedi. Kendi kendine yapt\u0131\u011f\u0131 bir davran\u0131\u015f. ,\u00c7ok sayg\u0131l\u0131 bir \u00e7ocuk. Yedi tane \u00e7ocu\u011fum var sekizinciyi bekliyorum. \u015eu an yok ama gelebilir. Her an her saniye\u2026 Elif Ada ile \u00e7ocuk defterini kapatmad\u0131m. Yeni bir \u00e7ocu\u011fum daha olabilir.\u2019