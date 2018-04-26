İbrahim Tatlıses'ten 7 yıl sonra bir ilk!

\u0130brahim Tatl\u0131ses'ten 7 y\u0131l sonra bir ilk geldi.,.,Eseri, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n kaleme ald\u0131. \r\n,U\u011frad\u0131\u011f\u0131 silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 m\u00fczik d\u00fcnyas\u0131ndan uzak kalan \u0130brahim Tatl\u0131ses'in en duygusal anlar\u0131\u2026 ,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131, tam yedi y\u0131l sonra \u00f6zel bir proje i\u00e7in st\u00fcdyoya girip t\u00fcrk\u00fc okudu. Tatl\u0131ses o anlarda b\u00fcy\u00fck heyecan ya\u015fad\u0131.,Hatay'a giden \u00fcnl\u00fclerden \u0130brahim Tatl\u0131ses, 'Yaylalar' t\u00fcrk\u00fcs\u00fcn\u00fc Afrin'e uyarlayarak Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a s\u00f6yledi.,Sibel Can'\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 okumalarda kahraman Mehmet\u00e7i\u011fimiz i\u00e7in yaz\u0131lan Afrin T\u00fcrk\u00fcs\u00fc okundu. \r\n,T\u00fcrk\u00fc; \u015fehitlerimize ve askerlerimize ithafen yaz\u0131ld\u0131. \u0130brahim Kal\u0131n, Afrin T\u00fcrk\u00fcs\u00fc i\u00e7in "Mehmet\u00e7i\u011fimiz bunu hak ediyor" demi\u015fti.,T\u00fcrkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri ile m\u00fccadele etmek i\u00e7in ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131'na destek veren \u00fcnl\u00fc isimler s\u0131n\u0131r hatt\u0131na gitti. \r\n\r\n