İbrahim Tatlıses'ten flaş dolar paylaşımı! sosyal medya sallandı

\u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u0130brahim Tatl\u0131ses, son g\u00fcnlerde y\u00fckseli\u015f g\u00f6steren dolar i\u00e7in a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Sosyal medyadan yorum ya\u011fd\u0131.\r\n,Her zaman Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`a deste\u011fiyle bilinen \u00fcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u0130brahim Tatl\u0131ses sosyal medyada b\u00fcy\u00fck be\u011feni alan bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131.\r\n,Tatl\u0131ses dolar\u0131n y\u00fckseli\u015fi ve T\u00fcrkiye g\u00fcndemi ile ilgili...\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`\u0131n bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yerden al\u0131p g\u00f6\u011fs\u00fcne koydu\u011fu bir videoyu payla\u015farak minnetini dile getirdi.\r\n,\u0130\u015fte \u0130brahim Tatl\u0131ses`in o payla\u015f\u0131m\u0131\r\n,Say\u0131n BA\u015eKANIMIZ Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a g\u00fcvenim ve inanc\u0131m tamd\u0131r...\r\n,Ekonomimizi ala\u015fa\u011f\u0131 etmek isteyen, i\u00e7erden ve d\u0131\u015fardan bize sava\u015f a\u00e7an d\u00fc\u015fmanlar, hainler yine galip gelemeyecekler!!! Bizim \u00f6yle bir liderimiz var ki; \u00fclkemizin ne ad\u0131n\u0131, ne de \u015fehit kan\u0131yla \u0131slanm\u0131\u015f bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ayaklar alt\u0131na ald\u0131rts\u0131n...\r\n,Bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6\u011fs\u00fcne koyan, hi\u00e7 bir zaman \u00fcst\u00fcne basmayan, di\u011ferleri bo\u015f bo\u015f bakarken \u00f6nce bayra\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen bir adam var...\r\n,Zor g\u00fcnler ge\u00e7ecek, bu \u00fclke neler g\u00f6rd\u00fc... Ne ilk olacak, ne de son!!! Dolar\u0131n inip \u00e7\u0131kmas\u0131yla bu vatana, bu millete bir \u015fey olmaz!!! \u015eimdi avu\u00e7lar\u0131n\u0131 ovu\u015fturanlar, yine avu\u00e7lar\u0131n\u0131 yalayacaklar, hep beraber g\u00f6rece\u011fiz...\r\n,Ne a\u00e7 kal\u0131r\u0131z, ne de a\u00e7\u0131kta kal\u0131r\u0131z buras\u0131 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti herkes bunu bilsin!!! Biz bunlar\u0131 ya\u015fad\u0131k, dolarm\u0131\u015f, avroymu\u015f korkunuz bu mu?\r\n,D\u00f6viz hep indi, hep \u00e7\u0131kt\u0131... Birlik olursak her\u015feyin \u00fcstesinden gelece\u011fiz, biz hi\u00e7 bir zaman paran\u0131n esiri olan bir millet olmad\u0131k, bu da b\u00f6yle biline...!!!\r\n,.