İç tüzükte sona gelindi

Y\u00dcCEL KAYAO\u011eLU - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan da yeni i\u00e7 t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn y\u0131l sonuna kadar \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi., Erdo\u011fan, \u00f6nceki g\u00fcn AK Parti\u2019nin Meclis i\u00e7 t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fc uyum komisyonu \u00fcyeleri ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130\u00e7 t\u00fcz\u00fckte yap\u0131lacak de\u011fi\u015fikliklerle ilgili de\u011ferlendirmelerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Erdo\u011fan, tasla\u011f\u0131n bir an \u00f6nce tamamlanmas\u0131 ve ekim ay\u0131nda TBMM\u2019ye sunulmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. \r\n, Erdo\u011fan \u201c\u00c7ok yo\u011fun bir d\u00f6neme giriyoruz. Yeni b\u00fct\u00e7e ile birlikte y\u0131lba\u015f\u0131na kadar yeni i\u00e7 t\u00fcz\u00fc\u011f\u00fc \u00e7\u0131karmam\u0131z gerekiyor\u201d dedi. Erdo\u011fan, son MYK toplant\u0131s\u0131nda da daha \u00f6nce yap\u0131lan de\u011fi\u015fikliklere ra\u011fmen, muhalefetin Meclis Genel Kurulu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 engelleme giri\u015fimlerinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilemedi\u011fine dikkat \u00e7ekti. Meclis\u2019in daha etkin ve verimli \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren yeni i\u00e7 t\u00fcz\u00fck, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi\u2019ne uyum konusunda da d\u00fczenlemeler i\u00e7eriyor. ,\r\nAK Parti\u2019nin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7 t\u00fcz\u00fck tasla\u011f\u0131, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00f6nce MHP\u2019ye, ard\u0131ndan da di\u011fer muhalefet partilerine sunulacak ve uzla\u015fma aranacak. 1 Ekim\u2019de ba\u015flayacak yeni yasama y\u0131l\u0131nda da tasla\u011f\u0131n Meclis\u2019e sunulmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\n\r\n,Parlamenter sistemle ilgili h\u00fck\u00fcmlerin ay\u0131kland\u0131\u011f\u0131 yeni i\u00e7 t\u00fcz\u00fck tasla\u011f\u0131na g\u00f6re, Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, kanun teklifleri ile ilgili olarak, Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc talep edebilecek. Taslak ile ayr\u0131ca, kanun tekliflerinin komisyonlardaki ve Meclis genel kurulundaki g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine yeni kurallar getiriliyor. \u0130htisas komisyonlar\u0131, birle\u015ftirilen bakanl\u0131klara g\u00f6re yeniden isimlendirilirken, komisyon toplant\u0131lar\u0131na y\u00fcr\u00fctmeden temsilci kat\u0131labilmesi ve g\u00f6r\u00fc\u015f bildirmesine imk\u00e2n veriliyor.