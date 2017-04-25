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GÜNDEM
-
Kars’ta mayın patladı: 1 şehit, 1 yaralı
MAGAZİN
-
Hayat Bazen Tatlıdır final yapıyor
MAGAZİN
-
Survivor'da Kim Elendii, Kim Gittii | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti ( SURVİVOR'da Elenen İsim?) 25 NİSAN
YAŞAM
-
TEM’de un yüklü kamyon devrildi
KÜLTüR - SANAT
-
21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
DÜNYA
-
Yunanistan'dan FETÖ'cülerin iade talebine ret
GÜNDEM
-
TSK Sincar'ı bombaladı, işte o görüntüler!
GÜNDEM
-
FETÖ toplantılarında gül kokulu atlet koklatmışlar
DÜNYA
-
AKPM'den skandal Türkiye kararı!
YAŞAM
-
Gölcük'te yangın çıktı, 2 ev yandı
GÜNDEM
-
Tanınmış isimlerin çocukluk fotoğrafları
SPOR
-
Darüşşafaka Doğuş üstünlük arıyor
GÜNDEM
-
Terör örgütünden kaçan 4 terörist teslim oldu
POLİTİKA
-
Referandum sonrası liderlerin ilk buluşması
YAŞAM
-
Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
EKONOMİ
-
Cibuti’de “Mühendis” yetiştiriyoruz
YAŞAM
-
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı
YAŞAM
-
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı
DÜNYA
-
İspanya’da terör operasyonu: 8 gözaltı
DÜNYA
-
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
2017 ANAYASA REFERANDUMU
EVET
%51.41
HAYIR
%48.59
Açılan sandık
%100
Kullanılan oy
49.799.163
Gecerli oy
48.934.116
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Euro 2016
15 TEMMUZ
İçerde bitiyor!
1
|
7
Show TV ekranlarında yayınlanan ve son yıllarda en başarılı yapımlardan biri olarak gösterilen ve reyting listesinin zirvesini bırakmayan İçerde dizisi final yapıyor...
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