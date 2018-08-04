İçinden çıkanlar şoke etti

Rusya'da bir kad\u0131n, ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda y\u00fcz\u00fcn\u00fcn \u00e7e\u015fitli yerlerinde lekelenmeler oldu\u011fu \u015fikayetiyle doktora gitti. ,\u0130smini vermek istemeyen hasta, ilk \u00f6nce sol g\u00f6z\u00fcn\u00fcn alt\u0131nda olu\u015fan k\u00fc\u00e7\u00fck \u015fi\u015fli\u011fi ciddiye almad\u0131. Ancak 10 g\u00fcn sonra \u00fcst duda\u011f\u0131 da \u015fi\u015fince hemen doktora gitti.\r\n\r\n,Doktorlar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 incelemelerin ard\u0131ndan y\u00fcz\u00fcndeki \u015fi\u015flik ve lekelerin asl\u0131nda Dirofilaria denilen canl\u0131 bir parazit kurt oldu\u011funu ve cildinin alt\u0131nda b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve hareket etti\u011fini \u00f6\u011frendi.\r\n\r\n,Peki bu kurt gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n y\u00fcz\u00fcne nas\u0131l girdi? Rostov Devlet T\u0131p \u00dcniversitesi'nde bula\u015f\u0131c\u0131 bir hastal\u0131k uzman\u0131 olan Natalia Pshenichnaya'ya g\u00f6re her \u015fey sivrisinek \u0131s\u0131r\u0131\u011f\u0131 ile ba\u015flad\u0131!\r\n\r\n,Sivrisinekler, k\u00f6pek ve benzeri hayvanlardaki parazit larvalar\u0131 \u0131s\u0131rarak gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n kan dola\u015f\u0131m\u0131na ula\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Parazit zamanla b\u00fcy\u00fcd\u00fc ve sonunda cildinin alt\u0131nda hareket etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,D\u0131\u015f bas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 tedavi eden Dr. Vladimir Kartashev, daha \u00f6nce buna benzer 10 vaka daha ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti ve gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n da tedavi edildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,.,Kulak a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fikayetiyle hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclen \u00e7ocu\u011fun kula\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kanlar hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Kula\u011f\u0131ndan \u00f6r\u00fcmcek \u00e7\u0131kan \u00e7ocuk hayrete \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc...\r\n\r\n,Kulak a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fikayeti nedeniyle hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclen \u00e7ocu\u011fun kula\u011f\u0131ndan \u00f6r\u00fcmcek \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7inli adam\u0131n burnundan \u00e7\u0131kan devasa s\u00fcl\u00fck g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\r\n\r\n\u00c7in'de g\u00fcnlerdir s\u00fcren burun kanamas\u0131 sonras\u0131nda hastaneye gitmeye karar veren adam\u0131n burnundan devasa bir s\u00fcl\u00fck \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Kula\u011f\u0131na s\u0131v\u0131 damlat\u0131l\u0131r damlat\u0131lmaz kula\u011f\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kan \u00f6r\u00fcmcek \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fratt\u0131.\r\n,\u00c7inli adam\u0131n burnundan \u00e7\u0131kan devasa s\u00fcl\u00fck g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\r\n\r\n\r\n,\u00c7in'de g\u00fcnlerdir s\u00fcren burun kanamas\u0131 sonras\u0131nda hastaneye gitmeye karar veren adam\u0131n burnundan devasa bir s\u00fcl\u00fck \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. \r\n