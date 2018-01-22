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İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist etkisiz hâle getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gri listedeki Welat-Can kod adlı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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