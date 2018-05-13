İddialı dizinin final tarihi öne çekildi

Kanal D`de yay\u0131nlanan dizinin final tarihinin \u00f6ne \u00e7ekildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Hayranlar\u0131n\u0131 \u00fczen haber geldi.\r\n\r\n,\u0130ddial\u0131 dizi i\u00e7in karar verildi.\r\n\r\n,Bu sezon yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 bir\u00e7ok diziyi reytinglere kurban veren ve rakiplerinin gerisinde kalan Kanal D, Siyah Beyaz A\u015fk dizisinin fi\u015fini de \u00e7ekti.\r\n\r\n,Ancak son gelen habere g\u00f6re pazartesi ak\u015famlar\u0131 ekrana gelen projenin final tarihi \u00f6ne \u00e7ekildi.\r\n\r\n,Birbirine z\u0131t karakterlere sahip olan bir \u00e7iftin tutkulu a\u015fk hik\u00e2yesini ekrana ta\u015f\u0131yan dizinin 32. b\u00f6l\u00fcmde bitirilece\u011fi ekibe bildirildi. ,.