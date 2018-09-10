İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

Birle\u015fmi\u015f Milletler, Rusya ve rejimin sald\u0131r\u0131s\u0131 alt\u0131ndaki kentten son bir haftada 30 binden fazla insan\u0131n ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM), \u0130dlib'e sald\u0131r\u0131lar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu yana 30 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. BM'nin verdi\u011fi rakam, 9 Eyl\u00fcl'e kadar olan geli\u015fmeleri i\u00e7eriyor.\r\n\r\n,Suriye'nin kuzeybat\u0131s\u0131ndaki kent, ge\u00e7en haftadan bu yana Rus ve rejimin hedefinde. Sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n bombard\u0131man\u0131na, ordu birliklerinin top\u00e7u ate\u015fi e\u015flik ediyor.\r\n\r\n,Bug\u00fcn Cercenaz kasabas\u0131na yap\u0131lan hava sald\u0131r\u0131s\u0131nda bir okul vuruldu, aralar\u0131nda \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu siviller yaraland\u0131.\r\n\r\n,\u0130dlib'de b\u00fcy\u00fck g\u00f6\u00e7! 30 bini a\u015fk\u0131n Suriyeli...,Bu ay\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana \u0130dlib \u00e7evresindeki sald\u0131r\u0131larda 29 sivil hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ve Bat\u0131l\u0131 \u00fclkeler, yakla\u015f\u0131k 4 milyon insan\u0131n s\u0131k\u0131\u015f\u0131p kald\u0131\u011f\u0131 \u0130dlib'e bir askeri harekat\u0131n felakete yol a\u00e7aca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131n\u0131 yap\u0131yor.\r\n\r\n,.,Rejim ve Rus u\u00e7aklar\u0131 ayr\u0131ca, Habit, Hi\u015f, Temenia ve Latamne b\u00f6lgelerini de bombard\u0131mana tuttu.\r\n\r\n