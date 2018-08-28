İdlib'de fırtına kopmak üzere! Savaşın ayak sesleri...

\u0130\u00e7 sava\u015f\u0131n sekizinci y\u0131l\u0131na girdi\u011fi Suriye'de, d\u00fc\u011f\u00fcm T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131ndaki \u0130dlib'de \u00e7\u00f6z\u00fclecek., Yar\u0131m milyondan fazla insan\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sorumlu olan Be\u015far Esad y\u00f6netimi, muhaliflerin elindeki son vilayet olan kente sald\u0131r\u0131ya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n,Suriye rejimi birlikte cephede yer alan \u0130ran, \u0130dlib operasyonunun yak\u0131nda ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,200'den fazla otob\u00fcs\u00fcn ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 askerlerin \u0130dlib s\u0131n\u0131r\u0131na do\u011fru ilerledi\u011fini aktaran yar\u0131 resmi haber ajans\u0131 Tasnim, konvoyda tanklar ve z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktar\u0131yor., Ajansa g\u00f6re, ordu birlikleri ve \u0130ranl\u0131 milisler Hama ile \u0130dlib aras\u0131nda.\r\n\r\n,Hama'daki havaalan\u0131nda da askeri hareketlilik var, sava\u015f u\u00e7aklar\u0131 ve helikopterler \u00fcsse konu\u015fland\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Eyl\u00fcl 2015'te i\u00e7 sava\u015fa dahil olan Rusya ise, Akdeniz'i sava\u015f gemileriyle doldurdu.\r\n\r\n,Rus Izvestia gazetesi, donanman\u0131n 2015 Eyl\u00fcl'den bu yana en b\u00fcy\u00fck g\u00fcc\u00fcn\u00fc Akdeniz'e yollad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Gazeteye g\u00f6re, g\u00f6rev g\u00fcc\u00fcnde \u00e7o\u011fu 'Kalibr' isimli g\u00fcd\u00fcml\u00fc f\u00fczeleri ta\u015f\u0131yan 10 gemi ve 2 denizalt\u0131 yer al\u0131yor.\r\n\r\n,\u00c7ok say\u0131da geminin daha bu g\u00fcce eklenece\u011fi de haberde yer al\u0131yor. ,Izvestia, deniz g\u00fcc\u00fcn\u00fcn \u0130dlib'e d\u00fczenlenecek operasyona da kat\u0131labilece\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ise, askeri bir \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn felakete yol a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor. ,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, "Baz\u0131 radikal gruplar\u0131 etkisiz hale getirmek i\u00e7in t\u00fcm \u0130dlib'e sald\u0131rmak, yine y\u00fcz binlerce insan\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne sebep olmak demektir ve 3,5 milyon insan\u0131n tekrar evini terk etmesi demektir. Bu tam bir felaket olur, insani dram olur. Astana ruhunu ortadan kald\u0131r\u0131r" dedi.\r\n\r\n,\u0130dlib'e sald\u0131rman\u0131n hem T\u00fcrkiye'nin hem de Rusya'n\u0131n Suriye konusundaki g\u00fcvenilirli\u011fini yok edebilece\u011fine vurgu yapan \u00c7avu\u015fo\u011flu, "O nedenle, \u0130dlib'e sald\u0131rmak yerine birlikte ne yapabiliriz, endi\u015feleri nas\u0131l ortadan kald\u0131r\u0131r\u0131z ve buran\u0131n istikrar\u0131n\u0131 nas\u0131l koruruz bu konuda \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z laz\u0131m" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel'le \u0130dlib'i masaya yat\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,\u0130ki liderin telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesini payla\u015fan Alman s\u00f6zc\u00fc Steffen Seibert, Merkel ve Trump'\u0131n insani durumla ilgili endi\u015feleri payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\n,Akdeniz'e y\u0131\u011f\u0131nak yapan Rusya ise, ABD'nin rejim g\u00fc\u00e7lerine sald\u0131r\u0131ya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcyor. Rus Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, USS Ross sava\u015f gemisinin 25 A\u011fustos'ta Akdeniz'e girdi\u011fini ve 28 Tomahawk f\u00fczesi ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron da, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Be\u015far Esad'\u0131n tekrar kimyasal silah kullanmas\u0131 halinde yeni hava sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenleyeceklerini ilan etti.\r\n\r\n,ABD, Fransa ve \u0130ngiltere, muhaliflere kar\u015f\u0131 kimyasal silah kullanan Be\u015far Esad'a ait askeri tesislere iki kez sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlemi\u015fti. Akdeniz, K\u0131z\u0131l Deniz ve Basra K\u00f6rfezi'ndeki sava\u015f gemilerinden ise, Suriye'ye f\u00fczeler f\u0131rlat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,ABD lideri Donald Trump'\u0131n Rusya'y\u0131 hedef alan 'f\u00fcze tweet'i ise, d\u00fcnyay\u0131 sarsm\u0131\u015ft\u0131. Rusya Ba\u015fbakan\u0131 Dmitry Medvedev ise, ilk sald\u0131r\u0131dan sonra ABD ile sava\u015f\u0131n e\u015fi\u011fine geldiklerini s\u00f6ylemi\u015fti.