İdlib’de gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

\u0130dlib\u2019de, TSK'ya ait 12 g\u00f6zlem noktas\u0131n\u0131n daha da g\u00fc\u00e7lendirilmesi i\u00e7in b\u00f6lgeye 12 tonluk beton bloklar sevk edildi.\r\n,T\u00fcrkiye ve Rusya\u2019n\u0131n, silahlardan ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f b\u00f6lge olu\u015fturulmas\u0131 i\u00e7in anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u0130dlib\u2019de, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 g\u00f6zlem noktas\u0131n\u0131n daha da g\u00fc\u00e7lendirilmesi i\u00e7in b\u00f6lgeye 12 tonluk beton bloklar sevk edildi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ve Rusya aras\u0131nda imzalanan mutabakat kapsam\u0131nda, TSK\u2019n\u0131n Astana anla\u015fmas\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde \u0130dlib \u00e7evresinde olu\u015fturdu\u011fu 12 g\u00f6zlem noktas\u0131 daha da g\u00fc\u00e7lendirilecek.\r\n\r\n,S\u0131n\u0131r hatt\u0131na sevk edilen askeri birliklerin bulundu\u011fu alanlarda da beton bloklarla g\u00fcvenlik noktas\u0131 olu\u015fturulacak.\r\n\r\n,Bu kapsamda \u0130dlib\u2019e beton blok sevkiyat\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Her biri 12 ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda, 4 metre y\u00fcksekli\u011findeki beton bloklar\u0131n y\u00fckl\u00fc oldu\u011fu TIR\u2019lar, Suriye s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Hatay\u2019\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esinde bulunan Cilveg\u00f6z\u00fc G\u00fcmr\u00fck Kap\u0131s\u0131\u2019na geldi.\r\n\r\n,Beton bloklar\u0131n bulundu\u011fu TIR\u2019lar, \u00f6\u011fle saatlerinde s\u0131n\u0131rdan Suriye taraf\u0131na ge\u00e7erek \u0130dlib\u2019e gitti.\r\n\r\n,\u0130dlib \u00e7evresindeki g\u00f6zlem noktalar\u0131 ile\u00ffs\u0131n\u0131r hatt\u0131na sevk edilen askeri birliklerin bulundu\u011fu alanlara beton blok sevkiyat\u0131n\u0131n s\u00fcrece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,.