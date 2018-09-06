İdlib'de yaşayanlar iki aydır toprağı kazıyor

\u0130dlib'de sivillerin Suriye h\u00fck\u00fcmetinin olas\u0131 askeri harek\u00e2t\u0131 \u00f6ncesinde g\u0131da va s\u0131\u011f\u0131nak haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yap\u0131yor ve harek\u00e2t\u0131 engellemesi i\u00e7in T\u00fcrkiye'ye umut ba\u011fl\u0131yor...\r\n,\u0130dlib'de Reuters'a konu\u015fan Hudeyfe el \u015eadad bir \u00e7ocu\u011fun y\u00fcz\u00fcne renkli bir plastik bardak takarak olas\u0131 kimyasal silah sald\u0131r\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 haz\u0131rl\u0131k yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n,"Elimizdeki az \u015feylerle haz\u0131rl\u0131k yapmaya \u00e7a\u015f\u0131yoruz. ,E\u011fer kimyasal silahlarla vurulursak \u00e7ocuklara kendimizce yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z maskeleri takaca\u011f\u0131z" diyor 20 ya\u015f\u0131ndaki \u015eadad.\r\n\r\n,\u015eadad \u0130dlib'in g\u00fcneyindeki bir k\u00f6yde, hamile kar\u0131s\u0131, \u00fc\u00e7 \u00e7ocu\u011fu ve di\u011fer 15 ki\u015fiyle birlikte ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,\u015eadad ma\u011faran\u0131n \u00e7\u0131plak duvarlar\u0131ndaki raflarda tur\u015fular\u0131 g\u00f6sterirken "G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz kadar\u0131yla askeri haz\u0131rl\u0131klar t\u00fcm h\u0131z\u0131yla s\u00fcr\u00fcyor. Bizler de siviller olarak ma\u011fara kazmaya ba\u015flad\u0131k" diyor.\r\n\r\n,Suriye'nin kuzeybat\u0131s\u0131nda muhaliflerin yo\u011fun olarak s\u0131\u011f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u0130dlib vilayetinde yakla\u015f\u0131k 3 milyon sivilin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Bunun yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131 sava\u015f s\u0131ras\u0131nda buraya ka\u00e7arak s\u0131\u011f\u0131nan siviller. ,Suriye'nin ba\u015fka b\u00f6lgelerinde silahl\u0131 muhalifler ve Suriye ordusu aras\u0131nda yap\u0131lan anla\u015fmalar sonucu \u0130dlib'e giden \u00e7ok say\u0131da da militan var.\r\n\r\n,Ge\u00e7en y\u0131l Nisan ay\u0131nda Birle\u015fmi\u015f Milletler Soru\u015fturma Komisyonu Suriye h\u00fck\u00fcmetine ait u\u00e7aklar\u0131n \u0130dlib'de Han \u015eeyhun kasabas\u0131nda sarin gaz\u0131yla kimyasal sald\u0131r\u0131 d\u00fczenleyerek 80 sivilin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden oldu\u011funu a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,ABD Suriye Devlet Ba\u015fkan\u0131 Esad'\u0131 operasyonlarda kimyasal silah kullanmamas\u0131 konusunda aksi takdirde yan\u0131t verece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Yedi y\u0131ld\u0131r s\u00fcren sava\u015f Ahmed'e haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmay\u0131 \u00f6\u011fretmi\u015f. ,Ahmed ve ailesi kazmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fckleri ve g\u0131da depolad\u0131klar\u0131 bar\u0131nakta son be\u015f y\u0131ld\u0131r hava sald\u0131r\u0131lar\u0131ndan korunuyor\r\n\r\n,Ahmed "\u0130ki ayd\u0131r kar\u0131m ve \u00e7ocuklar\u0131mla birlikte hi\u00e7 durmadan topra\u011f\u0131 kaz\u0131yoruz., Bu ma\u011fara art\u0131k bizim koruna\u011f\u0131m\u0131z. Uzun s\u00fcredir ihmal edilmi\u015fti o y\u00fczden temizledik" dedi.\r\n\r\n,.