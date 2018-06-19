İdo'nun son hali şaşırttı

\u00dcnl\u00fc t\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u0130brahim Tatl\u0131ses'in o\u011flu \u0130do Tatl\u0131ses ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda verdi\u011fi kilolarla \u00e7ok konu\u015fulmu\u015ftu. ,Gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 bir deri bir kemik hali ile g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7en aylarda h\u0131zla verdi\u011fi kilolar olduk\u00e7a konu\u015fulan Tatl\u0131ses, "Yaza giriyoruz nas\u0131l sa\u011fl\u0131kl\u0131 kilo verebilirim? ,Ayda 2 kilo benim i\u015fime gelmiyor. Zay\u0131flamak i\u00e7in hi\u00e7bir \u015fey yemiyorum. ,A\u015f\u0131r\u0131 bir diyet yapt\u0131m. ,Zarar\u0131 olmad\u0131 diyemem, muhtemelen olmu\u015ftur. ,\u015eimdi normal s\u00fcrecime geri d\u00f6nd\u00fcm. ,Bir \u0130rem Derici olamad\u0131m yani." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,.