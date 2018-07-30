İdo Tatlıses'ten 'bedelli askerlik' açıklaması

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 \u0130brahim Tatl\u0131ses'in 26 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu \u0130do Tatl\u0131ses, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir programda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Askerli\u011fini bedelli olarak yapaca\u011f\u0131 konu\u015fulan \u0130do, "Etraf\u0131mda bir \u00e7ok arkada\u015f\u0131m bu haktan yararlanacak ama ben d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum, gitmeyece\u011fim" dedi.,Yasemin \u015eefkatli ile ayr\u0131l\u0131k karar\u0131 alan \u0130do, ili\u015fkinin bitme sebebini de \u015fu s\u00f6zlerle \u00f6zetledi: "Ne ihanet, ne k\u0131skan\u00e7l\u0131k, ne de annem Derya Tuna... K\u0131smet de\u011filmi\u015f konu\u015farak ayr\u0131lmaya karar verdik. Ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131m sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem.",.,Kilo verdikten sonra yeni tarz\u0131yla dikkat \u00e7eken \u015fark\u0131c\u0131, halhal takmas\u0131yla ilgili,"Benim halhal takt\u0131\u011f\u0131m\u0131 g\u00f6ren erkekler benden sonra halhal takmaya ba\u015flad\u0131' dedi.,Gen\u00e7 \u015fark\u0131c\u0131 \u0130do Tatl\u0131ses, 'Mert\u00e7e Sohbetler' program\u0131na konuk oldu. G\u00fcndemde olan bedelli hakk\u0131nda sorular\u0131 cevaplayan Tatl\u0131ses, konuya olumlu bakmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.