IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

Ayr\u0131ca IFC b\u00f6lgede toplam 28 kat\u0131l\u0131mc\u0131 banka arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile toplam 1.8 milyar dolar k\u0131sa vadeli ticaret finansman\u0131 temin etti.\r\n \r\n,30 Haziran\u2019da sona eren 2018 mali y\u0131l\u0131nda b\u00f6lgede yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlar\u0131n 2.26 milyar dolarl\u0131k tutar\u0131 IFC\u2019nin kendi kaynaklar\u0131ndan, 680 milyon dolarl\u0131k k\u0131sm\u0131 ise sendikasyon kredileri ile ba\u015fka finansal kaynaklardan sa\u011fland\u0131. ,Avrupa ve Orta Asya B\u00f6lgesinde yat\u0131r\u0131mlardan en fazla pay\u0131 alan \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda T\u00fcrkiye geldi., IFC T\u00fcrkiye\u2019de 1.1 milyar dolar, Romanya\u2019da 336.4 milyon dolar, S\u0131rbistan\u2019da 190.5 milyon dolar, Ukrayna\u2019da 129.1 milyon dolar ve Kazakistan\u2019da 11.5 milyon dolar uzun vadeli yat\u0131r\u0131m ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,IFC ayr\u0131ca T\u00fcrkiye\u2019de 938 milyon dolar tutar\u0131nda k\u0131sa vadeli ticaret finansman\u0131 temin etti.\r\n \r\n,T\u00fcrkiye, mevcut durumda IFC\u2019nin t\u00fcm d\u00fcnyada en fazla yat\u0131r\u0131m yapt\u0131\u011f\u0131 ikinci \u00fclke konumunda bulunuyor., IFC, D\u00fcnya Bankas\u0131 Grubu \u00dclke Ortakl\u0131k Stratejisi \u00e7er\u00e7evesinde \u00f6zel sekt\u00f6r ile \u00e7al\u0131\u015farak T\u00fcrkiye\u2019nin kalk\u0131nma hedeflerine ula\u015fmas\u0131n\u0131 destekliyor.\r\n\r\n, IFC, finansal sekt\u00f6rde, k\u00fc\u00e7\u00fck ve orta boyuttaki i\u015fletmelere finansman sa\u011flamak, yerel sermaye piyasalar\u0131n\u0131n geli\u015fimine katk\u0131da bulunmak ve enerji verimlili\u011fi ile yenilenebilir enerji projelerine finansman sa\u011flamak amac\u0131yla Yapi Kredi Bankas\u0131, Akbank, \u0130\u015fbank, TSKB ve Garanti Bankas\u0131 ile i\u015f birlikleri ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,IFC, Garanti Bankas\u0131 ile geli\u015fmekte olan \u00fclkelerde kad\u0131n giri\u015fimciler i\u00e7in yap\u0131lan ilk sosyal bono ihrac\u0131n\u0131 destekledi.\r\n \r\n,IFC ayr\u0131ca T\u00fcrkiye\u2019de altyap\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir \u015fehirler projesine yat\u0131r\u0131mlar\u0131nadevam etti. ,IFC\u2019nin Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019ne sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 finansman paketi ile in\u015fa edilen 3.Faz tramvay projesi sayesinde \u015fehrin kuzey b\u00f6lgesinde bulunan Varsak\u2019tan \u015fehir merkezine do\u011frudan ula\u015f\u0131m sa\u011flanacak.\r\n\r\n, IFC ge\u00e7en mali y\u0131lda, Afyonkarahisar, Bilecik, Eski\u015fehir, K\u00fctahya ve U\u015fak illerini kapsayan b\u00f6lgede elektrik da\u011f\u0131t\u0131m faaliyetini y\u00fcr\u00fcten Zorlu Elektrik \u00dcretim A.\u015e.'ye ba\u011fl\u0131 Osmangazi Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m A.\u015e.'ye (OEDA\u015e) da\u011f\u0131t\u0131m a\u011f\u0131n\u0131n y\u00fckseltilmesi, modernizasyonu ve geni\u015flemesi amac\u0131yla da kredi sa\u011flad\u0131. \r\n \r\n,IFC T\u00fcrkiye\u2019ninrafineri \u015firketi ve en b\u00fcy\u00fck sanayi kurulu\u015fu T\u00fcpra\u015f\u2019a 7 y\u0131l vadeli yakla\u015f\u0131k 100 milyon dolar tutar\u0131nda kredi sa\u011flad\u0131. IFC kredisi ile yeni yat\u0131r\u0131mlar ger\u00e7ekle\u015ftirecek olan T\u00fcpra\u015f, \u00fcretim s\u00fcre\u00e7lerinde ve enerji t\u00fcketiminde verimlili\u011fini art\u0131r\u0131rken ayr\u0131ca ara\u015ft\u0131rmaya ve \u00e7evre yat\u0131r\u0131mlar\u0131na \u00f6ncelik verecek.\r\n \r\n,IFC ayr\u0131ca T\u00fcrkiye'nin k\u00f6kl\u00fc ve y\u00fczde 100 yerli sermayeli ila\u00e7 firmas\u0131 Nobel \u0130la\u00e7'a biyoteknolojik ila\u00e7 \u00fcretim tesisi i\u00e7in 25 milyon dolar finansman temin etti. IFC, \u015firketin biyoteknolojik \u00fcr\u00fcnler i\u00e7in \u00fcretim ve Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n geli\u015ftirilmesini kapsayan yat\u0131r\u0131m planlar\u0131na destek olacak.\r\n \r\n,Avrupa ve Orta Asya B\u00f6lgesinde IFC yat\u0131r\u0131m projelerinin yan\u0131 s\u0131ra 79 dan\u0131\u015fmanl\u0131k projesi ile i\u015f ortam\u0131n\u0131n d\u00fczenlenmesi, iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi ile m\u00fccadele, kurumsal y\u00f6netim, \u00e7evre ve sosyal d\u011fzenlemeler konusunda da \u00f6zel sekt\u00f6r ile \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.