İftar sonrası bunu mutlaka yapın

Ramazan ay\u0131nda uzun s\u00fcre bo\u015f kalan mideyi iftar sofras\u0131nda bir anda doldurdu\u011funuzda \u015fi\u015fkinlik ve haz\u0131ms\u0131zl\u0131k \u015fikayetleriyle kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn. \u0130\u015fte iftar sonras\u0131 \u015fi\u015fkinli\u011fi gidermek i\u00e7in \u00f6neriler...\r\n,KAHVE: Yemekten sonra i\u00e7ilecek bir fincan kahve sindiriminizi kolayla\u015ft\u0131rmaya yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r.,PAPATYA \u00c7AYI: Papatya \u00e7ay\u0131 mide kaslar\u0131n\u0131z\u0131 rahatlatt\u0131\u011f\u0131 gibi ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z uykusuzluk problemi i\u00e7inde etkili bir \u00e7ay. \u0130ftar sonras\u0131 bir bardak papatya \u00e7ay\u0131 i\u00e7mek \u015fi\u015fkinli\u011finizin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ecektir.,REZENE \u00c7AYI: \u015ei\u015fkinli\u011fi iyi gelen bir ba\u015fka i\u00e7ecek de rezene \u00e7ay\u0131d\u0131r. Bir bardak s\u0131cak suyun i\u00e7ine at\u0131lan rezenenin demlenmesiyle yap\u0131lan rezene \u00e7ay\u0131, yediklerinizi h\u0131zl\u0131ca sindirmenize yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r.,ZENCEF\u0130L \u00c7AYI: Genelde mide \u015fi\u015fkinli\u011fi i\u00e7in tercih edilen zencefil \u00e7ay\u0131, a\u015f\u0131r\u0131 kullanmamaya \u00f6zen g\u00f6sterin aksi halde haz\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 azaltmas\u0131 yerine artt\u0131rabilir.,NANE \u015eEKER\u0130: Yemekten sonra 1 adet nane \u015fekeri t\u00fcketmeniz haz\u0131ms\u0131zl\u0131k ve mide bulant\u0131s\u0131n\u0131n ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na fayda sa\u011flayacakt\u0131r.,YO\u011eURT: \u0130\u00e7erdi\u011fi aktif k\u00fclt\u00fcr bakteriler sayesinde mide enzimlerinizi hareketlendiren yo\u011furt, iftar sonras\u0131 az miktarda t\u00fckketi\u011finizde yediklerinizi h\u0131zl\u0131ca sindirmenize yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r.,KARBONAT VE L\u0130MON SUYU: \u015ei\u015fkinli\u011fi gidermek i\u00e7in karbonat ve limon suyu da etkili bir \u00e7\u00f6z\u00fcmd\u00fcr. Yar\u0131m bardak suyun i\u00e7ine 2 ka\u015f\u0131k limon suyu ve 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karbonat ekleyip i\u00e7ebilirsiniz.,EGZERS\u0130Z: En etklili y\u00f6ntemlerden biri de egzersizdir. Yemekten sonra \u00e7\u00f6ken rehavet, k\u0131sa bir y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe \u00e7\u0131kmak i\u00e7in motivasyonunuzu azaltabilir. Ancak yapaca\u011f\u0131n\u0131z k\u00fc\u00e7\u00fck bir y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f bile \u015fi\u015fkinli\u011fin azalt\u0131lmas\u0131nda son derece etkilidir. Y\u00fcr\u00fcme, sindirimi te\u015fvik eder ve mide asidin soluk borusuna \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 refl\u00fc gibi \u015fikayetlerin olu\u015fmas\u0131n\u0131 \u00f6nler.