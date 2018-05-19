İftar yemeğinden önce sigara içenler yandı

Tekirda\u011f'da Uzmanlar Ramazan Ay\u0131 sebebiyle \u00e7e\u015fitli uyar\u0131larda bulundu. Diyetisyen Hilal Mercan, \u00f6zellikle sigara kullananlar i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli uyar\u0131larda bulundu. ,Tekirda\u011f\u2019da faaliyet g\u00f6steren \u00d6zel Star Medica Hastanesinde Diyetsiyen Hilal Mercan, \u201cRamazan ay\u0131n\u0131n geli\u015fiyle birlikte oru\u00e7 tutanlar\u0131n g\u00fcnl\u00fck beslenme \u015fekli birdenbire de\u011fi\u015fiverir. ,Genelde k\u0131rm\u0131z\u0131 et, ekmek, pilav, makarna, hamur i\u015fleri, tatl\u0131 ve b\u00f6rek t\u00fcketimi artar. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k meyve, sebze ve beyaz et t\u00fcketimi azal\u0131r.Dengeli beslenerek 'Ramazan ay\u0131nda hi\u00e7 diyet olur mu?' diyenlere yan\u0131t\u0131m\u0131z: Evet. Bir g\u00fcnde alman\u0131z gereken besin de\u011ferlerini iftar ve sahura ak\u0131ll\u0131 bir \u015fekilde b\u00f6l\u00fc\u015ft\u00fcrerek sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde kilo verebilirsiniz. Bunun i\u00e7in Ramazan'da s\u0131k\u00e7a yap\u0131lan beslenme hatalar\u0131ndan ka\u00e7\u0131nmal\u0131s\u0131n\u0131z\u201d dedi. \r\n\r\n,Diyetsiyen Mercan Ramazan Boyunca dikkat edilmesi gerekenleri \u00f6yle s\u0131ralad\u0131: \r\n\r\n,\u201cRamazan ay\u0131nda, oru\u00e7 tutan ki\u015filerin mide ve sindirim sistemi farkl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flar, bu nedenle yemek yerken bir\u00e7ok \u015feye dikkat etmek gerekir. Yakla\u015f\u0131k 12 saat dinlenmeye \u00e7ekilen mideye aniden y\u00fcklenmek, sindirim sorunlar\u0131na neden olabilir. Orucu hafif yiyeceklerle a\u00e7\u0131n. ,Ramazan ay\u0131nda ki\u015finin tatl\u0131 ihtiyac\u0131 artabilir. Bu gereksinim kalorisi azalt\u0131lm\u0131\u015f tatl\u0131larla giderilmeli. Ya\u011fl\u0131 ve a\u011fdal\u0131 tatl\u0131lar yerine ho\u015faf, komposto veya s\u00fctl\u00fc tatl\u0131lar yiyin. \u0130ftar s\u0131ras\u0131nda yemekle birlikte \u00e7ay ve kahve i\u00e7mek yemeklerden al\u0131nan vitaminleri \u00f6ld\u00fcrece\u011finden bu i\u00e7ecekleri yemekten bir s\u00fcre sonra i\u00e7menizde yarar var. Ramazan'da kilo vermek istiyorsan\u0131z g\u00fcnl\u00fck alman\u0131z gereken kaloriyi iftar ve sahur \u00f6\u011f\u00fcnlerine payla\u015ft\u0131r\u0131n. Sebze ve meyve gibi d\u00fc\u015f\u00fck kalorili besinlere a\u011f\u0131rl\u0131k verin. Hareketsiz kalmay\u0131n. \u0130ftardan sonra mutlaka y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yap\u0131n. Mutlaka sahura kalk\u0131n. Bu \u015fekilde hem a\u00e7 kald\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u00fcre azal\u0131r hem de metabolizman\u0131z daha az yava\u015flar. Kolesterol\u00fcn\u00fcz y\u00fcksekse ve oru\u00e7 tutuyorsan\u0131z k\u0131rm\u0131z\u0131 et ve tereya\u011f\u0131 t\u00fcketimini s\u0131n\u0131rlaman\u0131z, haftada en az 1-2 kez bal\u0131k ve kuru baklagil yemeniz gerekiyor. Oru\u00e7 tutarken v\u00fccut uzun s\u00fcre susuz kalaca\u011f\u0131 i\u00e7in, iftar ve sahur aras\u0131nda bol su i\u00e7meye \u00f6zen g\u00f6sterin. Su i\u00e7mek ba\u011f\u0131rsak ve b\u00f6breklerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131r. Ancak yemek esnas\u0131nda su i\u00e7mek, sindirim sistemini bozabilir.\u201d \r\n\r\n,Ramazan\u2019da sigara i\u00e7enler i\u00e7inde uyar\u0131larda bulunan Diyetisyen Mercan, \u201cRamazan'da sigara tiryakilerinin \u00e7o\u011fu, iftar yeme\u011fine ba\u015flamadan hemen bir sigara i\u00e7er. A\u00e7 karn\u0131na i\u00e7ilen sigaran\u0131n zararlar\u0131 \u00e7ok daha fazla oldu\u011fu i\u00e7in, yemekten \u00f6nce sigara i\u00e7meyin. Uzun bir a\u00e7l\u0131ktan sonra a\u011f\u0131r yemek, kalbin y\u00fck\u00fcn\u00fc art\u0131rabilir. Dolay\u0131s\u0131yla kalp krizi, y\u00fcksek tansiyon, beyin kanamas\u0131 ve fel\u00e7 gibi hastal\u0131klar artabilir. Mide \u00fclseri vak'alar\u0131nda \u00fclseri azd\u0131rabilir. Hamile olan, kan \u015fekeri normalin alt\u0131na d\u00fc\u015fen ve \u015feker hastalar\u0131, tansiyon hastalar\u0131, ate\u015fli hastal\u0131klar\u0131 olanlar, s\u0131k ila\u00e7 al\u0131m\u0131n\u0131n gerekti\u011fi durumlarda, verem ve kanser hastalar\u0131 oru\u00e7 tutmamal\u0131lar\u201d diyerek a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 noktalad\u0131. ,