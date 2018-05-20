İftarda pide yiyenler dikkat!

Orucu a\u00e7arken s\u0131cac\u0131k pide yemek, buz gibi suyla orucu a\u00e7mak, baklava gibi \u015ferbetli tatl\u0131lar t\u00fcketmek\u2026 Bunlar hepimizin sevdi\u011fi \u015feyler ancak uzmanlar oru\u00e7 tutarken s\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131m\u0131z hakk\u0131nda \u00f6nemli uyar\u0131larda bulundu.\r\n,Ramazan yaz mevsimine denk geliyor ve susuzluk ve beraberinde geli\u015fen yorgunluk hissi ki\u015fileri olduk\u00e7a yoruyor. Bu nedenle \u00f6zellikle orucu a\u00e7arken ve yedi\u011fimiz besinlere \u00f6zellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde h\u0131zl\u0131 \u015fekilde kilo al\u0131m\u0131, kan \u015fekerinde meydana gelen d\u00fczensizlik, ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131, ba\u015f d\u00f6nmesi gibi durumlar ortaya \u00e7\u0131kabiliyor. Uzmanlar bu durumun ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 engellemek i\u00e7in orucu a\u00e7arken do\u011fru olarak bildi\u011fimiz yanl\u0131\u015flar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,S\u0131cak pideyi iftarda kim sevmez ki! Ancak uzmanlar bu al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 derhal terk etmeniz gerekti\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc iftarda t\u00fcketilen s\u0131cak pide haz\u0131ms\u0131zl\u0131k ve a\u011f\u0131z yaralar\u0131 gibi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131na sebebiyet verebiliyor.,Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar kaynar halde t\u00fcketilen \u00e7orban\u0131n ilerleyen zamanlarda yemek borusu ve g\u0131rtlak kanseri hastal\u0131\u011f\u0131na yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131karm\u0131\u015f. Bu nedenle iftar sofralar\u0131nda s\u0131cak ve kaynar bir \u015feyler i\u00e7mekten ka\u00e7\u0131nmal\u0131s\u0131n\u0131z.,\u00c7ay\u0131n suyun yerine ge\u00e7ece\u011fini asla d\u00fc\u015f\u00fcnmemelisiniz. Bu nedenle sahura kadar ara ara en az 8 bardak su i\u00e7meye \u00f6zen g\u00f6stermelisiniz. \u00c7\u00fcnk\u00fc s\u0131cak olarak t\u00fcketti\u011finiz \u00e7ay susuzlu\u011fu gidermeyecek aksine a\u011f\u0131z kurulu\u011funa ve a\u011f\u0131z kokusuna sebep olacakt\u0131r.,Oru\u00e7 tutarken kan \u015fekeri d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti\u011fi i\u00e7in tek ihtiya\u00e7 \u015feker ve tatl\u0131 g\u0131dalarm\u0131\u015f gibi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr ve ak\u015fam yenilecek olan baklavan\u0131n hayali kurulur. Ancak iftar sonras\u0131 t\u00fcketilen \u015ferbetli tatl\u0131lar, uzun d\u00f6nemde haz\u0131ms\u0131zl\u0131k, mide yanmas\u0131, refl\u00fc ve kilo problemi olarak geri d\u00f6n\u00fcyor.