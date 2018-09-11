Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 asker yaralandı

I\u011fd\u0131r'da askeri arac\u0131n ge\u00e7i\u015fi s\u0131ras\u0131nda \u00f6nceden yola d\u00f6\u015fenen el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131n\u0131n infilak etmesi sonucu 4 asker yaraland\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye-\u0130ran s\u0131n\u0131r\u0131 yak\u0131nlar\u0131 Dilucu mevkisinde, \u015eehit B\u00fclent Ayd\u0131n Hudut Karakolunda g\u00f6revli personeli ta\u015f\u0131yan askeri arac\u0131n ge\u00e7i\u015fi esnas\u0131nda \u00f6nceden yola d\u00f6\u015fenen el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 infilak etti. ,Olayda yaralanan 4 asker, b\u00f6lgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince I\u011fd\u0131r Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Yaral\u0131 askerlerin hayati tehlikesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 ve sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri, olay\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi b\u00f6lgede operasyon ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,I\u011fd\u0131r'da patlama oldu!